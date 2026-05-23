Palmarés de la 79 edición del Festival de Cannes
Cannes (Francia), 23 may (EFE).- Este es el listado completo del palmarés de la 79 edición del Festival de Cannes, decidido por un jurado presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-Wook:
— Palma de Oro: ‘Fjord’, de Cristian Mungiu.
— Gran Premio: ‘Minotauro’, de Andrei Zviaguintsev.
— Premio ex aequo a la Mejor Dirección: Javier Ambrossi y Javier Calvo, por ‘La bola negra’, y Pavel Pawlikowski, por ‘Fatherland’.
— Premio al Mejor Guion: Emmanuel Marre, por ‘Notre Salut’.
— Premio del Jurado: Das Geträumte Abenteuer’ (‘The Dreamed Adventure’), de Valeska Grisebach..
— Premio a Mejor Actriz: Virginie Efira y Tao Okamoto, por ‘Soudain’.
— Premio a Mejor Actor: Emmanuel Machia y Valentin Campagne, por ‘Coward’.
— Cámara de Oro a la mejor ópera prima: ‘Ben’Imana’, de Marie Clementine Dusabejambo.
— Palma de Oro al mejor cortometraje: ‘Para los contrincantes’, de Fedrico Luis. EFE
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