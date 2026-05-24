Palmeiras golea a Flamengo y se afianza como líder del Campeonato Brasileño

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São Paulo, 23 may (EFE).- Palmeiras goleó por 0-3 a Flamengo este sábado en el partido más atractivo de la decimoséptima jornada del Campeonato Brasileño y se afianzó como líder, ahora con 38 unidades.

El esperado duelo cumplió con las altas expectativas. En el inicio del encuentro, el Mengao, dirigido por Leonardo Jardim, asumió protagonismo absoluto, adueñándose del balón y generando las opciones más claras de gol.

El arquero Carlos Miguel se vistió de héroe tempranero al frenar dos llegadas claras del rival para mantener su arco en cero: un disparo de larga distancia de Samuel Lino y un amague en el área de Lucas Paquetá.

Sin embargo, el destino del partido dio un vuelco radical en el minuto 20 cuando el colombiano Jorge Carrascal levantó la pierna de forma desmedida e impactó en el rostro del defensor Murilo Cerqueira.

El árbitro le mostró la roja y, a partir de ese momento, el Palmeiras de Abel Ferreira capitalizó por completo la superioridad numérica.

El conjunto paulista tomó las riendas y arrinconó al local. La presión dio sus frutos antes del descanso con José Manuel el ‘Flaco’ López, que abrió el marcador tras una asistencia de Allan; y fue justo este último quien amplió la ventaja en el segundo tiempo tras disputar la pelota con el uruguayo Guillermo Varela.

El charrúa intentó despejar con una pirueta de chilena, pero Allan fue más rápido y conectó el balón con el hombro para colocarlo al final de la red de Agustín Rossi.

Ya en tiempo de descuento, un gol de Paulinho, que ingresó en lugar de Allan, sentenció el marcador con tres goles a favor de los visitantes.

Pese a la derrota, el ‘Fla’ queda en el segundo puesto del torneo, con 31 unidades y un duelo menos.

En otro partido del día, Santos, que no contó con el lesionado Neymar, cayó contra Grêmio por 3-2 y volvió a zona de descenso.

Grêmio logró la victoria de remontada en casa ante el club paulista. Tras irse al descanso en tablas, 1-1, el conjunto de Porto Alegre sacó a relucir su orgullo en la segunda mitad para quedarse con tres puntos de oro.

Consultado sobre la reciente convocatoria de Neymar a la Canarinha, una de las noticias más importantes de la semana, el técnico Cuca afirmó que era uno de los objetivos del equipo.

«Teníamos la misión de tener a Neymar en la selección y conseguimos hacerlo», dijo en la conferencia de prensa tras la derrota. Según el entrenador, el astro brasileño «no merecía» perderse esta Copa del Mundo ya que puede «ayudar mucho, tanto dentro como fuera del campo».

Dos días después de ser incluido en la lista de 26 del técnico Carlo Ancelotti, un miembro del club confirmó que Neymar sufre un edema en la pantorrilla derecha, que, sin embargo, no le impedirá estar en buenas condiciones para el inicio de la concentración de la selección.

Por ello no acompañó al Santos en este partido ni durante el duelo que disputó entre semana contra San Lorenzo por la Copa Sudamericana, que acabó 2-2.

Mientras tanto, también este sábado Fluminense cayó contra Mirassol por 1-0. A pesar de la derrota, el equipo dirigido por Luis Zubeldía se mantiene firme en los puestos de vanguardia, con 30 puntos, por detrás de Palmeiras y Flamengo.

São Paulo quedó cuarto, con 25 unidades, tras cerrar en tablas con Botafogo, y, a la misma hora Vitória venció con dos goles al Inter de Porto Alegre. EFE

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