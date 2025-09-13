The Swiss voice in the world since 1935

Palmeiras golea a Internacional con un triplete de Vitor Roque y se acerca a Flamengo

Río de Janeiro, 13 sep (EFE).- Palmeiras acortó la distancia del líder Flamengo tras golear este sábado por 4-1 a Internacional, con un triplete de Vitor Roque, en partido por la vigésima tercera jornada del Campeonato Brasileño disputado en el estadio Allianz Parque de São Paulo.

Los dirigidos por el portugués Abel Ferreira sumaron 46 puntos, uno menos que Flamengo, y subieron temporalmente a la segunda posición.

El conjunto paulista impuso un ritmo ofensivo desde el inicio. Vitor Roque abrió el marcador a los tres minutos, marcó el segundo en el 23 y cinco minutos después, Lucas Evangelista anotó el tercer tanto con una linda asistencia de cabeza del paraguayo Gustavo Gómez.

En el minuto 42 el exjugador del Barcelona repatriado por el Palmeiras hizo el cuarto, el tercero en su cuenta personal, lo que elevó los ánimos de la afición del ‘Verdao’ en un Allianz Parque a reventar.

Palmeiras dominó en el primer tiempo con actuaciones destacadas del argentino José Manuel ‘Flaco’ López y del uruguayo Joaquín Piquerez.

En Internacional, el arquero uruguayo Sergio Rochet fue exigido constantemente con una arremetida del conjunto paulista que pudo dejar con un marcador más alto su victoria.

El argentino Alan Patrick y el colombiano Johan Carbonero intentaron generar peligro, sin éxito, hasta el segundo tiempo cuando Carbonero logró descontar en el minuto 71.

Palmeiras ahora espera un tropiezo del Flamengo cuando visite este domingo al irregular Juventude para permanecer a solo un punto del líder.

El club más popular de Brasil nunca ha ganado en la cancha del conjunto de Río Grande do Sul.

Palmeiras también cruza los dedos por un traspié del Cruzeiro cuando se enfrente el lunes con Bahía, ya que de ganar y en caso de que el Flamengo no le gane al Juventude, el conjunto de Belo Horizonte puede llegar a la cima de la clasificación. EFE

mat/car

