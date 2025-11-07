Palmeiras recibe a un difícil Mirassol con la tarea de mantener a raya a Flamengo

São Paulo, 7 nov (EFE).- Palmeiras recibirá este domingo a un sorprendente Mirassol, un partido que luce difícil para el líder de la liga brasileña, que, a falta de seis jornadas para el final del torneo, encabeza la clasificación con solo tres puntos de ventaja sobre Flamengo.

La recta final del Campeonato Brasileño se ha convertido en un apretado pulso entre los dos equipos que el próximo 29 de noviembre disputarán en Lima la final de la Copa Libertadores.

Palmeiras se ha escapado en la última jornada, en la que venció por 2-0 a Santos, mientras Flamengo amargaba un empate 2-2 frente a São Paulo. El líder llegó así a 68 puntos, frente a los 65 de su rival en la final de la capital peruana.

Con esos tres puntos de ventaja, Palmeiras recibirá el domingo a la revelación del torneo, un Mirassol que este año juega por primera vez en la división de honor y se ubica en el cuarto puesto de la clasificación, con 56 puntos y, hasta ahora, una plaza asegurada en la Copa Libertadores de 2026.

El entrenador de Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, contará con todos sus titulares, incluida la pareja de delanteros formada por Vitor Roque y el argentino José Manuel ‘Flaco’ López, que en las últimas semanas se han afianzado como el mejor ataque del torneo.

Mirassol, sin estrellas en su plantilla, cuenta con un equipo sólido que, frente a Palmeiras, se verá obligado a recuperar el paso tras caer por 1-0 contra Fluminense, a fin de mantenerse en zona de Libertadores.

En un plan parecido está el Flamengo que dirige Filipe Luís, que tras ceder dos puntos en la última jornada no tiene otra opción que la victoria frente a Santos, al que recibirá en el estadio Maracaná el mismo domingo.

En los papeles, el otrora poderoso Santos no parece un rival de peligro. Está en zona de descenso, aunque para su visita al Maracaná recuperará a Neymar, quien volverá a estar a disposición del técnico argentino Juan Pablo Vojvoda tras superar otra de sus recurrentes lesiones.

Cruzeiro, tercero en discordia, corre desde atrás y el domingo recibirá a un Fluminense que está en séptimo lugar, con 50 puntos.

El equipo de Belo Horizonte suma hasta ahora 63 puntos, dos menos que Flamengo y cinco menos que Palmeiras, con lo que aún conserva alguna remota esperanza de pelear por el título.

– Partidos de la trigésima tercera jornada:

Sábado: Sport-Atlético Mineiro; Vasco da Gama-Juventude; São Paulo-Bragantino e Internacional-Bahía.

Domingo: Corinthians-Ceará; Cruzeiro-Fluminense; Vitória-Botafogo; Flamengo-Santos; Mirassol-Palmeiras y Fortaleza- Gremio. EFE

