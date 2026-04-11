Palmeiras repudia la suspensión del tribunal deportivo a su técnico por ocho partidos

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São Paulo, 11 abr (EFE).- Palmeiras manifestó este sábado su «profunda insatisfacción» tras la ratificación de la sanción a su técnico, Abel Ferreira, luego de que el tribunal deportivo de Brasil desestimara el pedido del club de suspender la sanción mientras tramita el recurso de apelación.

El club repudió la negativa del Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) a habilitar provisionalmente a Ferreira mientras se tramita la apelación a la condena de ocho partidos de suspensión impuesta el pasado jueves por incidentes en los duelos contra São Paulo y Fluminense.

En un comunicado oficial, Palmeiras afirmó que la sanción fue «arbitraria» y «desproporcional», y señaló irregularidades en el proceso, como falta de rigor técnico, doble penalización y trato diferenciado.

Entre sus argumentos, el Verdão alega que el juicio incluyó lecturas labiales sin respaldo pericial y que para juzgar se utilizaron episodios del pasado por los cuales el entrenador ya había sido castigado.

Además, acusa al tribunal de aplicar un «tratamiento desigual» ya que, según el club, en «innumerables casos similares» accedió a habilitar provisionalmente a diferentes entrenadores mientras se tramitaba la apelación, «como forma de garantizar el amplio derecho a la defensa».

«Las decisiones arbitrarias comprometen la credibilidad de las competiciones. Es fundamental que todos los agentes involucrados actúen con imparcialidad, sin convertir a un solo profesional en chivo expiatorio», expresó.

La controversia surge tras el fallo del pasado jueves, en el que el STJD suspendió por ocho partidos a Abel Ferreira por conductas antideportivas en duelos contra el São Paulo y el Fluminense en esta temporada.

Ahora, Palmeiras afirma que espera que el caso sea analizado con «coherencia» en segunda instancia ante el Pleno del Tribunal.

Mientras tanto, el líder de tabla saldrá al campo a enfrentar este domingo a Corinthians, su clásico rival, y no podrá contar con su entrenador en el banquillo. EFE

adm/gbf