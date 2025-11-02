Palmeiras vence y recupera el liderato del Campeonato Brasileño, acechado por Flamengo

3 minutos

São Paulo, 2 nov (EFE).- El Palmeiras recuperó y retuvo este domingo el liderato del Campeonato Brasileño al vencer por 0-2 a Juventude en la trigésima primera jornada, desbancando al Flamengo por apenas un punto.

Con goles de Bruno Rodrigues y Felipe Anderson, el Verdão ascendió a los 65 puntos, superando al Flamengo (64), que apenas en la víspera había asumido el primer puesto tras golear 3-0 a Sport Recife.

El equipo de Abel Ferreira, que alineó mayoría de suplentes, dominó el encuentro desde el inicio ante un débil Juventude que, si bien generó algunas oportunidades, no tuvo la puntería necesaria para concretarlas y sigue sin abandonar la base de la tabla, donde suma apenas 17 unidades.

Bruno Rodrigues abrió el marcador a los 24 minutos al aprovechar un rebote en el área, y Felipe Anderson selló el resultado a mediados de la segunda parte con un potente disparo desde el borde del área.

A falta de ocho partidos para el final, la tabla se mantiene apretada: Palmeiras lidera con 65 puntos, seguido muy de cerca por el Flamengo con 64.

Al podio se suma Cruzeiro, que está en tercer lugar con 60 unidades y un partido más.

A la misma hora, el Internacional y el Atlético Mineiro empataron sin goles, un resultado que subraya la resistencia del equipo visitante a pesar de jugar con un hombre menos durante casi todo el partido.

El conjunto dirigido por Jorge Sampaoli sufrió la expulsión de su zaguero Vitor Hugo a tan solo 16 minutos del inicio, pero demostró solidez defensiva para mantener su portería imbatida hasta el final.

Ambos equipos mantienen una campaña discreta en el torneo local: el Atlético Mineiro se ubica en el decimotercer puesto, con 37 puntos, mientras que el Inter de Porto Alegre se sitúa dos lugares más abajo, con 36 unidades.

En el otro duelo de la jornada, Corinthians se impuso 2-0 a Grêmio con goles de Gustavo Henrique y Memphis Depay, ascendiendo así al noveno puesto con 42 puntos.

El tanto del neerlandés fue especialmente significativo, ya que rompió una sequía goleadora de más de tres meses con la camiseta del Timão.

Su última anotación se remontaba al 30 de julio por la Copa de Brasil. Luego, transitó un periodo en el que disputó nueve encuentros sin convertir y estuvo ausente en otros siete debido a diversas lesiones.

Con este resultado, Grêmio quedó dos puestos por detrás, con 39 unidades.

Además, Bahía superó 2-1 a Bragantino, en un partido que celebró el regreso de Everton Ribeiro.

Tras una cirugía por cáncer de tiroides que lo mantuvo inactivo desde principios de octubre, el centrocampista entró a los 41 minutos del segundo tiempo y participó directamente minutos después en la jugada del gol de la victoria, que acomodó al Bahía en quinto lugar de la tabla, con 52 unidades.

En simultáneo, Fluminense cayó ante Ceará por 2-0 y se posicionó en séptimo lugar del Campeonato, con 47 puntos.

Vasco da Gama y São Paulo sellarán la trigésima primera jornada del Brasileirão en el Estadio São Januário. EFE

