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Paloma Valencia pide elegir una mujer presidenta de Colombia al acompañar a Uribe a votar

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Rionegro (Colombia), 31 may (EFE).- La candidata presidencial Paloma Valencia, del partido derechista Centro Democrático, pidió este domingo a los colombianos elegir por primera vez a una mujer presidenta, al acompañar al exmandatario Álvaro Uribe a ejercer su derecho al voto en Rionegro, a pocos kilómetros de Medellín.

«Quiero invitar a Colombia a elegir a la primera mujer. Es nuestro momento», afirmó Valencia, quien votará más tarde en Bogotá acompañada de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, en una jornada electoral en la que más de 41 millones de ciudadanos están convocados a las urnas.

La candidata aseguró que llega al final de la campaña con «el corazón agradecido con Dios y con los colombianos» y defendió la necesidad de impulsar un Gobierno que tenga a las mujeres entre sus principales prioridades.

«Va a ser un gobierno que tenga como prioridad a la mujer», manifestó Valencia, quien sostuvo además que Colombia puede recuperar la seguridad y superar los problemas que afectan al país.

La aspirante acudió a Rionegro acompañada de su esposo y de su hija, Amapola, para respaldar al expresidente Uribe, fundador y principal líder del Centro Democrático, durante su votación en la Institución Educativa Antonio Donado Camacho.

Valencia llega a la jornada electoral como una de las tres candidatas con opciones de disputar el paso a una eventual segunda vuelta junto al izquierdista Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, y al ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria. EFE

pc/jga/cpy

(foto)

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