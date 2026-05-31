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Paloma Valencia vota en Bogotá con la esperanza de ser la primera presidenta de Colombia

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Bogotá, 31 may (EFE).- La candidata presidencial Paloma Valencia, del partido de derechas Centro Democrático, votó este domingo en el norte de Bogotá con la aspiración de avanzar a la segunda vuelta de las elecciones y convertirse en la primera mujer en llegar a la Presidencia de Colombia.

Valencia fue la última de los tres principales candidatos en acudir a las urnas, pues a primera hora de la mañana estuvo en Rionegro (Antioquia) acompañando a votar al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), fundador, máximo líder de su partido y su mentor político. EFE

pc/joc/seo

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