Pamela González destaca en convocatoria de Uruguay para debut en la Liga de Naciones

Montevideo, 14 oct (EFE).- La centrocampista del Racing Power portugués Pamela González destaca en la lista de 23 futbolistas convocadas por Uruguay para afrontar el 28 de octubre a Argentina en su primer encuentro en la Liga de Naciones, que clasificará a dos países para el Mundial de Brasil 2027.

Este miércoles, la Asociación Uruguaya de Fútbol divulgó la lista del entrenador Ariel Longo, quien eligió a 6 jugadoras del medio local y a 17 que militan en equipos del exterior.

Destaca también la delantera de Nacional Sofía Oxandabarat, quien días atrás fue distinguida por el Círculo de Periodistas Deportivos de su país con el Premio Charrúa a mejor futbolista de la temporada.

Del exterior han sido convocadas 7 jugadoras de equipos de Argentina y 6 que visten la camiseta de clubes brasileños, al tiempo que también lo harán una que se desempeña en España, una que lo hace en Estados Unidos, una en Portugal y una en México.

El equipo del exterior que más futbolistas aportará será el argentino Belgrano, donde juegan Agustina Sánchez, Fátima Barone, Laura Felipe y Alaides Paz.

De dicha liga también se sumarán Stephanie Tregartten, Pilar González y Sindy Ramírez.

Desde Brasil fueron llamadas Ángela Gómez, Luciana Gómez, Stephanie Lacoste, Karol Bermúdez, Wendy Carballo y Belén Aquino. Y desde México llegará Solange Lemos.

Longo convocó de España a la defensora del Alhama Yannel Correa.

Uruguay recibirá a Argentina el próximo 28 de octubre en el histórico estadio Centenario de Montevideo y para dicho juego las futbolistas trabajarán en el Complejo Celeste desde el 20 y hasta el 27 de ese mes.

La Liga de Naciones otorgará dos cupos directos al Mundial Femenino de 2027 y dos selecciones avanzarán al repechaje, donde intentarán sellar sus respectivos boletos.

– Lista de convocadas de Uruguay:

Porteras: Agustina Sánchez (Belgrano-ARG), Josefina Villanueva (Nacional) y Romina Olmedo (Defensor Sporting).

Defensoras: Daiana Farías (Peñarol), Fátima Barone (Belgrano-ARG), Laura Felipe (Belgrano-ARG), Yannel Correa (Alhama-ESP), Stephanie Tregartten (Talleres-ARG), Manuela Olivera (Defensor Sporting), Juliana Viera (East Carolina University- USA), Stephanie Lacoste (Internacional-BRA) y Valentina Cousillas (Nacional).

Centrocampistas: Ángela Gómez (Bahia-BRA), Pamela González (Racing Power-POR), Pilar González (Talleres-ARG), Solange Lemos (Cruz Azul-MEX), Sindy Ramírez (Racing-ARG), Luciana Gómez (Botafogo-BRA) y Karol Bermúdez (RB Bragantino-BRA).

Delanteras: Alaides Paz (Belgrano-ARG), Wendy Carballo (Bahia-BRA), Belén Aquino (Internacional-BRA) y Sofía Oxandabarat (Nacional). EFE

