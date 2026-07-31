Pampa Energía accede a incentivos para construir una planta de fertilizantes en Argentina

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Buenos Aires, 31 jul (EFE).- La petrolera argentina Pampa Energía accedió al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para poner en marcha un proyecto por 2.700 millones de dólares para construir una planta de fertilizantes en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, según informaron este viernes fuentes oficiales.

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, anunció la incorporación del proyecto al RIGI, creado por el Gobierno de Javier Milei para atraer inversiones de gran escala, y anticipó que la planta de fertilizantes demandará una inversión de 2.700 millones de dólares y generará durante su construcción más de 3.500 puestos de trabajo.

«Este proyecto de alto impacto agregará valor al gas natural al producir urea granulada que es un insumo crítico para el agro. El impacto positivo en divisas superará los 800 millones de dólares anuales», añadió Caputo en una publicación en X.

El proyecto será desarrollado por Fértil Pampa, una subsidiaria de Pampa Energía, y contempla la construcción de un complejo con capacidad para producir 6.000 toneladas diarias de urea granulada, un fertilizante ampliamente utilizado en la agricultura.

La planta, que será construida en un plazo aproximado de 41 meses, ocupará unas 80 hectáreas dentro del polo industrial de Bahía Blanca e incluirá una planta de amoníaco, dos líneas de producción de urea granulada, una planta desalinizadora, silos de almacenamiento e infraestructura logística en el puerto.

Una vez construida, será la mayor planta productora de urea de Latinoamérica, según informó previamente Pampa Energía, cuyo directorio aprobó el pasado 20 de julio la decisión final de inversión.

Durante el pico de las obras se prevé la creación de unos 3.500 empleos directos, mientras que una vez operativa la planta contará con unos 300 trabajadores.

La urea será producida a partir de gas natural de Vaca Muerta, la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales ubicada en el suroeste argentino, donde Pampa Energía posee bloques de gas y petróleo.

Según explicó la compañía, el nuevo negocio de fertilizantes permitirá generar una fuente adicional de divisas para Argentina, con un aporte anual estimado en unos 1.000 millones de dólares, entre sustitución de importaciones y mayores exportaciones.

Brasil, que importa entre siete y ocho millones de toneladas de urea por año, será el principal mercado de destino de la urea que planea producir la empresa argentina. EFE

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