Pampa Energía accede a incentivos para millonario proyecto petrolero en Argentina

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Buenos Aires, 21 jul (EFE).- La petrolera argentina Pampa Energía accedió al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para poner en marcha un millonario proyecto petrolero en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, informaron este martes fuentes oficiales.

El comité de evaluación del RIGI aprobó el proyecto de inversión por 4.522 millones de dólares presentado por Pampa Energía para el bloque petrolero Rincón de Aranda, dentro de Vaca Muerta, en el suroeste del país, informó el Ministerio de Economía.

La iniciativa «permitirá la exportación de 17.000 millones de dólares a partir de la producción de 305 millones de barriles de petróleo durante sus 30 años de duración», señaló el Ministerio en un mensaje en redes sociales.

Al ser admitido al RIGI, Pampa Energía logra acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

En junio de 2024, Pampa Energía compró el 45 % que la francesa Total poseía en Rincón de Aranda, alcanzando el 100 % de participación en ese bloque, de gran potencial productivo de petróleo no convencional.

El bloque se encuentra en la provincia argentina de Neuquén (suroeste), en el corazón de la formación Vaca Muerta.

Pampa Energía, cuyas acciones cotizan en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires, precisó este martes en un comunicado que su proyecto prevé perforar y completar 259 pozos, además de la construcción de una planta de tratamiento y acondicionamiento con capacidad de procesamiento de 45.000 barriles diarios de crudo y 800.000 metros cúbicos por día de gas.

El plan de inversiones, que se ejecutará hasta 2041, también incluye el desarrollo de la infraestructura necesaria para evacuar la producción, incluyendo oleoductos, gasoductos y plantas de tratamiento para la disposición final del agua de fractura.

Pampa Energía prevé que la totalidad de la producción de Rincón de Aranda se destinará al mercado externo, con exportaciones estimadas en 17.000 millones de dólares a lo largo de la vida útil del proyecto. EFE

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