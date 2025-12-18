Panamá, Ecuador, República Dominicana y Costa Rica piden proteger los comicios de Honduras

Ciudad de Panamá, 18 dic (EFE).- La Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), que conforman Panamá, Ecuador, República Dominicana y Costa Rica, pidió este jueves que se preserve la integridad de las elecciones celebradas el 30 de noviembre pasado en Honduras y que los derrotados «acepten los resultados» para contribuir a la paz y la gobernabilidad democrática.

En un nuevo comunicado sobre la situación en Honduras, dónde aún se desconoce quién es el presidente electo debido serios retrasos en el escrutinio, la ADD que respalda de manera plena «que las instituciones del Estado hondureño actúen de forma inmediata, responsable y profesional, con el fin de preservar la integridad del proceso electoral, la seguridad ciudadana y la confianza pública en los resultados emanados de la voluntad popular».

En ese contexto, recordaron que uno de los valores democráticos fundamentales «es la actitud responsable y respetuosa de quienes, al no haber sido favorecidos por el voto popular, aceptan los resultados electorales y contribuyen a la paz social, al respeto de la institucionalidad y a la gobernabilidad democrática».

La Alianza reiteró su solidaridad con el pueblo hondureño y su firme compromiso con la democracia, la legalidad, la paz y el respeto irrestricto a los resultados electorales legítimos.

Además, el bloque instó a los observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) «a mantenerse atentos» hasta la finalización del conteo de los votos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras inició este jueves el escrutinio especial de al menos 2.792 actas con inconsistencias, un proceso que podría resultar decisivo para definir al presidente electo en los comicios generales del 30 de noviembre, marcados por una estrecha disputa entre dos candidatos conservadores.

El recuento comenzó a las 15:40 hora local (21:40 GMT), luego de haber sido pospuesto en varias ocasiones desde el 13 de diciembre debido a la imposibilidad de instalar las juntas de escrutinio y a disputas entre representantes partidarios.

La contienda presidencial se centra entre Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, quien lidera con el 40,54 % de los votos y cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,19 %, quien ha cuestionado los resultados divulgados por el CNE tras haberse procesado el 99,80 % de las actas. EFE

