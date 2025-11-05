Panamá, Paraguay y Chile comienzan con derrota su andadura en el Mundial sub-17

Redacción deportes, 5 nov (EFE).- Las selecciones de Panamá, Paraguay y Chile debutaron con derrotas ante Irlanda, Uzbekistán y Francia, respectivamente, este miércoles, cuando se completó la primera jornada de todos los grupos del Mundial de fútbol sub-17 de Catar.

Panamá perdió con claridad ante Irlanda por 4-1, en un partido en el que los americanos pagaron su falta de contundencia en ambas áreas. Una mala primera parte fue una losa para el equipo del argentino Leonardo Pipino, que consiguió marcar su único gol en el minuto 89, obra de Moisés Richards.

En el otro encuentro del grupo J, Paraguay reaccionó tarde ante una solida Uzbekistán, que se mostró inexpugnable durante buena parte del encuentro y ganó 2-1 gracias a un doblete de Azizbek Abdumuminov. El tanto de penalti del paraguayo Alan Ledesma dio esperanzas a los sudamericanos, que estuvieron cerca de empatar en los minutos finales.

De esta forma, tanto Panamá como Paraguay se estrenan con cero puntos y dejan el mando a Uzbekistán e Irlanda, ambas con tres.

La selección de Chile no comenzó bien su andadura en el Mundial y perdió por 2-0 ante Francia, en un duelo marcado por la efectividad de los galos a balón parado. A pesar de que los chilenos dejaron buenas sensaciones, especialmente en la primera parte, una magistral falta directa de Christ Batola y un cabezazo de Remi Himbert fueron suficientes para doblegar a la Roja.

En el otro encuentro del grupo K, Canadá remontó ante Uganda (2-1) en un partido que tuvo perdido durante más de 70 minutos. Así, Canadá y Francia se colocan en lo alto de la clasificación y dejan sin puntos a Chile y Uganda.

En el grupo I, República Checa protagonizó la goleada de la jornada al endosar un 6-1 a Tayikistán, colocándose en la cabeza de la tabla. Por su parte, Estados Unidos venció por 1-0 a Burkina Faso y también obtuvo sus tres primeros puntos.

Por último, en el grupo L, Mali, bronce en el pasado Mundial de 2023, derrotó a Nueva Zelanda por 3-0, mientras que Austria venció con un gol de penalti de Johannes Moser a Arabia Saudí, en un partido en el que jugó con diez y estuvo en desventaja durante un cuarto de hora.

Mali y Austria se sitúan con tres puntos y, por contra, Arabia Saudí y Nueva Zelanda continúan con cero al final de la primera jornada.

En este torneo, en el que participan 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro, pasarán a dieciseisavos de final los dos mejores de cada uno de ellos acompañados por los ocho mejores terceros. EFE

