Panamá «logra reducción histórica» del déficit fiscal del 40 % en 2025, según el Gobierno

Ciudad de Panamá, 5 feb (EFE).- Panamá «logró una reducción histórica del déficit fiscal» en 2025 de casi el 40 %, unos 2.069 millones de dólares, lo que permitió cerrar el año con un déficit del 3,68 % del Producto Interno Bruto (PIB), según informó este jueves el ministro panameño de Economía, Felipe Chapman.

«Panamá en el año 2025 logra una reducción histórica del déficit fiscal. Es una disminución de cerca de 40 % inédito de más de 2.069 millones de balboas (dólares) alcanzando el cierre contra el producto interno bruto equivalente a 3,68 %», dijo el líder de la cartera económica.

El déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) se redujo del 6,23 % del PIB en 2024 al 3,68 % en 2025, lo que permitió subsanar casi el 40 % del desequilibrio fiscal acumulado en un solo año, representando una mejora histórica de esos 2.069 millones de dólares en el balance fiscal, detalló el ministerio en un comunicado.

Chapman expuso datos económicos del año pasado durante la conferencia de prensa semanal del presidente panameño, José Raúl Mulino, destacando esos «logros» bajo una «política progresiva» sin «despidos masivos», sacrificar inversión pública o frenar la actividad económica.

El ministro explicó que el resultado se ubicó por debajo de la meta contemplada en el Presupuesto General del Estado y superó lo exigido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (4%), además de exceder las expectativas de los mercados financieros y de las agencias calificadoras.

«Es una cifra muy feroz a lo esperado para los mercados y las calificadoras. Es más, muchas calificadoras, en particular una, anticipaba en sus reportes un déficit de al menos 4,4 %», argumentó Chapman al señalar que esos indicadores certifican la «recuperación de la confianza» y la demostración «de la seriedad» del Gobierno.EFE

