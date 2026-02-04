Panamá «pagará un alto precio» si no revierte fallo sobre puertos del Canal, avisa China

Shanghái (China), 4 feb (EFE).- China calificó de «absurdo» y «extremadamente ridículo» el fallo del Tribunal Supremo panameño que anula la concesión de dos puertos cercanos al Canal de Panamá a la hongkonesa CK Hutchison, y advirtió a las autoridades del país centroamericano de que «pagarán un alto precio» si no lo revierten.

«El fallo es absurdo desde el punto de vista legal, tiene fallas en la lógica y es extremadamente ridículo», indicó en un comunicado publicado anoche en su cuenta oficial de WeChat -equivalente a WhatsApp, censurado en China- la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado, el Ejecutivo chino.

«Las autoridades panameñas deberían reconocer la situación y corregir su rumbo. Si persisten en su camino y se mantienen obstinados, ¡pagarán inevitablemente un alto precio en términos políticos y económicos!», agrega el documento. EFE

