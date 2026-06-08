Panamá aboga por la ciencia y la participación ciudadana para la protección de los océanos

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Ciudad de Panamá, 8 jun (EFE).- Panamá abogó este lunes por la ciencia y la participación ciudadana para la protección de los océanos frente a los desafíos que enfrenta este activo, como son la crisis climática, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la creciente presión sobre los recursos marinos.

En un escrito a propósito del Día Mundial de los Océanos, el Ministerio de Ambiente recalcó que Panamá blinda actualmente más del 54 % de su superficie marina total, lo que lo convierte en el segundo país del mundo con mayor proporción de territorio marino protegido.

Esto es así porque Panamá mira el océano no como una frontera sino como una responsabilidad compartida dado que su futuro y el de la nación panameña «son inseparables».

En este contexto, el Estado panameño consolida la gestión de las áreas marinas protegidas y refuerza la conservación de los ecosistemas estratégicos como playas de anidación de tortugas marinas, manglares, arrecifes coralinos y pastos marinos.

«Como país hemos entendido que la protección del océano requiere liderazgo más allá de nuestras fronteras. Panamá ha asumido un papel protagónico impulsando la Coalición de Alta Ambición por un Océano Silencioso, fortaleciendo el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, ratificando el Acuerdo que conserva la biodiversidad de altamar y que demuestre que la conservación y el desarrollo económico pueden avanzar de manera complementaria», indicó el Ministerio de Ambiente.

La cartera responsable de la política ambiental agradeció «a las comunidades costeras, instituciones, organizaciones, universidades, centros de investigación, sociedad civil y a todos los aliados que han contribuido al esfuerzo colectivo, demostrando que la conservación de nuestro océano es una tarea que solo puede lograrse trabajando juntos».

«Cada generación es recordada por las decisiones que tomó frente a los grandes desafíos de su tiempo. La nuestra será recordada por lo que hicimos por el océano», agregó. EFE

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