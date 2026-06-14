Panamá acelera la puesta a punto con Carrasquilla, que ya trabaja con balón

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Toronto (Canadá), 14 jun (EFE).- El centrocampista panameño Adalberto Carrasquilla participó este domingo en ejercicios con balón en la concentración de la selección de Panamá en el complejo hotelero Nottawasaga, al norte de Toronto, a tres días del debut mundialista del equipo centroamericano ante Ghana.

La selección de Panamá, que completó hoy una semana de trabajo en su campamento base de Nottawasaga, entró en la recta final de su preparación para su primer partido del Mundial 2026 con la alentadora noticia de la paulatina recuperación de Carrasquilla.

El centrocampista, una de las piezas fundamentales del esquema panameño, continuó trabajando de forma diferenciada respecto del resto de sus compañeros, aunque ya participó en ejercicios con balón, explicó la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) en un comunicado.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen realizó una intensa sesión de entrenamiento en las instalaciones de Nottawasaga, bajo una persistente lluvia y con temperaturas cercanas a los 14 grados centígrados.

La práctica, que se prolongó durante una hora y media, estuvo centrada en los ajustes tácticos y futbolísticos con vistas al encuentro del próximo miércoles en el Toronto Stadium, correspondiente a la primera jornada del Grupo L.

Antes del entrenamiento, el defensa Jiovany Ramos advirtió en una comparecencia ante los medios de la exigencia que supondrá medirse a Ghana, pero subrayó la confianza del grupo en sus propias posibilidades.

«Ghana es un equipo muy fuerte, agresivo, pero nosotros tenemos que jugar lo de nosotros, estar concentrados, bien parados, las líneas compactas, porque sabemos que en cualquier momento puede llegar el gol de nosotros», afirmó el zaguero.

Ramos insistió en la necesidad de mantener la concentración durante los 90 minutos y ejecutar con precisión el plan diseñado por el cuerpo técnico para neutralizar a una selección caracterizada por su potencia física y la calidad de sus futbolistas.

El defensa también recordó el esfuerzo personal que ha realizado para ganarse un puesto en la lista definitiva de 26 convocados para la Copa del Mundo.

«Tuve un pequeño bajón, regresé a Panamá y después de ahí me propuse esforzarme más porque sabía lo que se venía. Me dije que tenía que trabajar el doble para lograrlo», explicó. EFE

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