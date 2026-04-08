Panamá acoge reunión para reforzar lucha regional contra el financiamiento del terrorismo

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Ciudad de Panamá, 8 abr (EFE).- La Ciudad de Panamá se convirtió este miércoles en el escenario del diálogo continental sobre seguridad hemisférica al acoger el Vigésimo Sexto Período Ordinario de sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE/OEA), centrado en la prevención del financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva.

«Panamá protege su territorio al tiempo que contribuye a la seguridad regional y global, entendiendo que el terrorismo es un problema que trasciende fronteras y requiere una respuesta conjunta y coordinada», indicó el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, en su discurso de bienvenida.

Hoyos destacó la relevancia de que el país, actual presidente pro tempore del CICTE, sea sede de este foro en el año del bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, símbolo del diálogo y la cooperación regional.

Durante la plenaria se analizaron temas clave como la inclusión financiera, la importancia de las evaluaciones de riesgos, la supervisión y regulación de nuevas tecnologías y criptoactivos, así como el rol fundamental de las coordinaciones nacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en conjunto con el sector privado, en la detección de operaciones sospechosas.

El secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos, Ivan Marques, afirmó por su parte que fortalecer la seguridad financiera y comercial vinculadas al financiamiento del terrorismo y la proliferación «contribuirá a la seguridad regional e internacional y nos permitirá fortalecer nuestras capacidades para anticipar y afrontar los desafíos futuros derivados de la evolución de ambos fenómenos».

El eje de la segunda sesión de este primer día del encuentro fue la prevención del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

«Es fundamental fortalecer la cooperación internacional y regional para hacer frente a los riesgos asociados al delito de terrorismo y su financiamiento», señaló la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Panamá, Isabel Vecchio, según un comunicado.

Vecchio, también presidenta del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), advirtió, que «ningún país está exento de esta amenaza» y que su prevención requiere «un enfoque integral que involucre tanto al sector público como al privado».

El encuentro, realizado en la Ciudad de Panamá, reunió a delegaciones de diversos países del hemisferio, entre ellos Belice, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Canadá y Venezuela, con el objetivo de intercambiar experiencias, fortalecer capacidades institucionales y coordinar estrategias conjuntas para combatir el terrorismo en la región.

La sesión reafirmó el compromiso de los Estados miembros de implementar estándares internacionales, promover la cooperación interinstitucional y fortalecer políticas públicas que permitan cerrar brechas de vulnerabilidad en materia de financiamiento del terrorismo en las Américas. EFE

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