Panamá acogerá diálogo latinoamericano sobre licencias y cumplimiento ambiental

3 minutos

Ciudad de Panamá, 5 oct (EFE).- El XIII Diálogo Regional de Política sobre Licenciamiento y Cumplimiento Ambiental y Social se celebrará en Panamá en el 2026 y reunirá a autoridades y expertos en la materia de países de América Latina, informó este domingo el Gobierno panameño.

Panamá fue seleccionada como sede del evento durante el XII Diálogo Regional de Política sobre Licenciamiento y Cumplimiento Ambiental y Social realizado en Santa Marta, Colombia, entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre pasado, precisó el Ministerio de Ambiente panameño.

Este diálogo regional congrega a autoridades ambientales, expertos internacionales y representantes de la Red Latinoamericana del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RedLASEIA) y la Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (RedLAFICA).

La idea es que estos organismos busquen «soluciones conjuntas para abordar temas prioritarios de los procesos de licenciamiento ambiental y social, que incluyen la prevención de conflictos socioambientales, el fortalecimiento de la participación y los sistemas de fiscalización, así como las obligaciones para el cumplimiento socioambiental».

El XIII Diálogo Regional de Política sobre Licenciamiento y Cumplimiento Ambiental y Social que se llevará a cabo en Panamá «será una plataforma clave para impulsar la cooperación regional, fomentar la innovación en políticas ambientales y consolidar la RedLASEIA como un referente regional en el cumplimiento socioambiental en América Latina y el Caribe».

Así lo indicó la directora de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente, Graciela Palacios, en una nota de prensa de la cartera panameña.

El programa del evento incluirá conferencias magistrales, paneles temáticos, mesas de trabajo y las reuniones anuales de la RedLASEIA y la RedLAFICA, de acuerdo con la información oficial, que no precisa la fecha en que se desarrollará la cita regional.

La RedLASEIA ofrece a sus miembros oportunidades de formación conjunta, cooperación regional, integración, asistencia técnica entre pares y visibilidad de avances y desafíos nacionales ante organismos internacionales y otros países.

Colaboran con esta Red el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Cooperación Alemana en Colombia (GIZ), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), la Asociación Internacional para la Evaluación de Impacto (IAIA), la Red Internacional para el Cumplimiento y la Aplicación Ambiental (INECE) y la Red de Organismos de Aplicación y Regulación Ambiental de Australasia (AELERT), entre otros, indicó la información oficial. EFE

gf/sbb