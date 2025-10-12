Panamá acogerá el próximo Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas en 2027

Redacción Internacional, 12 oct (EFE).- Panamá será la sede del séptimo Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas en septiembre de 2027, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que se celebrará después de más de una década, según informó esta organización este domingo.

«Nos complace que Panamá sea la sede del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN en 2027. Como uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, donde convergen bosques tropicales, manglares, arrecifes de coral y océanos, Panamá ofrece el escenario perfecto para esta reunión global», informó la directora general de la UICN, Grethel Aguilar.

Se trata del principal foro mundial para definir la agenda de las áreas protegidas y conservadas donde se reúnen líderes de todo el mundo, expertos del gobierno, sociedad civil, pueblos indígenas, el mundo académico y el empresarial para desarrollar soluciones para conservar la naturaleza.

«En un momento decisivo para nuestro planeta, este Congreso unirá a líderes y comunidades para impulsar la acción en favor de la biodiversidad, el clima y las personas, y para trazar un camino audaz hacia un futuro sostenible y resiliente para todos», añadió la directora, citada en un comunicado.

El foro girará en torno a tres temas: cambio global y biodiversidad, aumentar la conservación efectiva, y conservación y personas.

Y buscará movilizar la voluntad política y el compromiso de los países para la conservación de la biodiversidad, presentar mejores prácticas y soluciones innovadoras en gestión de áreas protegidas, y promover el papel de los pueblos indígenas y las comunidades como agentes conservadores.

A su vez, se pretende «establecer una agenda clara y ambiciosa para las áreas protegidas y conservadas que ayude al mundo a afrontar los desafíos que plantean el declive de la biodiversidad y el cambio climático».

La UICN considera que es un «período crítico para la conservación mundial», pues «desde el último congreso, celebrado en 2014 en Sídney (Australia), la pérdida de biodiversidad, los impactos climáticos, la injusticia social y la desigualdad, los conflictos y la fragmentación sociopolítica se han agravado», aseguró la UICN en un comunicado.

«El Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN de 2027 se celebrará en los últimos años del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, coincidiendo también con el punto final de 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y estará en una posición privilegiada para informar y definir la agenda de las próximas décadas», alegó la organización.

Será la primera vez que se celebre esta reunión en Centroamérica, una región con «una biodiversidad asombrosamente diversa, conservada por los gobiernos, la sociedad civil, los pueblos indígenas y las comunidades locales», destacó la UICN. EFE

