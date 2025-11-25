Panamá acogerá una sesión de la ONU para abordar la sequía y la degradación de las tierras

Ciudad de Panamá, 24 nov (EFE).- Representantes de más de un centenar de países y de la Unión Europea (UE) se darán cita en Panamá del 1 al 5 de diciembre para examinar sus esfuerzos contra la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía en el marco de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD).

Se trata de la 23ª sesión del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC 23) de la CNULD, que reunirá a unos 500 delegados de gobiernos, la sociedad civil y el mundo académico para evaluar los avances en la consecución de los objetivos de la Convención.

La CNULD es una de las tres convenciones de Río, junto con la de biodiversidad y el clima.

«Al acoger la CRIC23, Panamá se sitúa en el centro de la respuesta colectiva -desde su compromiso nacional con la naturaleza hasta la iniciativa regional del Corredor Seco- y contribuye a impulsar la urgente necesidad de resiliencia frente a la sequía y la restauración de la tierra en todo el mundo», expresó la secretaria ejecutiva de la CNULD, Yasmine Fouad.

El titular del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) de Panamá, Juan Carlos Navarro, resaltó que «nunca antes un país había acogido, en el mismo año, las tres principales convenciones medioambientales de las Naciones Unidas: sobre la acción climática, la biodiversidad, y la desertificación y gestión sostenible de tierras».

«Panamá, signatario de la CNULD desde 1996, se ha comprometido a alcanzar la neutralidad en la degradación de las tierras para 2030, ha identificado 31 puntos críticos y está impulsando programas de reforestación y adaptación en el Corredor Seco, lo que subraya su papel como anfitrión regional», señaló un comunicado de MiAmbiente.

Fouad advirtió por su parte que «las graves sequías y la pérdida de tierras fértiles ya están afectando a la producción de alimentos y energía, desarraigando a las comunidades rurales y amenazando los medios de vida de millones de personas».

Esto, prosiguió, es «especialmente evidente en América Latina y el Caribe, una región que está experimentando una grave degradación de la tierra, fenómeno que afecta, por lo menos, al 20 % de su superficie total».

Los datos más recientes de la CNULD muestran que el mundo está perdiendo «casi 100 millones de hectáreas de tierras sanas al año, y más del 70 % de las tierras se han vuelto más secas en las últimas tres décadas, lo que compromete la capacidad del planeta de sustentar a una población creciente», destacó MiAmbiente.

La cartera ambiental alerta que para alcanzar los objetivos mundiales de restauración de tierras «se necesitarán 1.000 millones de dólares al día hasta 2030, una fracción de lo que el mundo gasta en subvenciones perjudiciales e inversiones insostenibles». EFE

