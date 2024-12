Panamá acuerda crédito de 192,4 millones de euros para dar liquidez al presupuesto de 2024

Ciudad de Panamá, 24 dic (EFE).- Panamá acordó un crédito revolvente no comprometido con The Bank of Nova Scotia por hasta 200 millones de dólares (unos 192,4 millones de euros), que se utilizarán para cubrir «parcialmente» las necesidades de liquidez del presupuesto nacional de este 2024, informó este martes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El crédito es una línea de financiamiento abierta con duración de tres años, y una tasa de interés anual de 1,375 % más el promedio de la tasa SOFR a seis meses, que al 20 de diciembre de 2024 se ubicaba en 4,2 %, precisó el MEF en una declaración pública.

«Esta estructura de financiamiento ofrece flexibilidad al gobierno panameño en un entorno de tasas de interés fluctuantes, asegurando condiciones favorables y adaptables», destacó la cartera de Economía.

El déficit fiscal del Sector Público No Financiero panameño se disparará a 7 % del producto interno bruto (PIB) en 2024 desde 3 % en 2023, según datos difundidos por el MEF.

El dato del déficit «está sujeto a un amplio margen de incertidumbre en función de las cuentas por pagar que la presente Administración» que asumió el pasado 1 de julio el presidente José Raúl Mulino, «logre saldar este año», según análisis de la calificadora de riesgo Fitch.

El pasado 17 de diciembre, Fitch ratificó en BB+ con perspectiva estable la calificación de riesgo de Panamá, ante las «sólidas» expectativas de crecimiento a medio plazo del país, así como también el elevado déficit fiscal de este año, según informó entonces el Gobierno.

Fitch calcula que la deuda pública bruta de Panamá podría alcanzar el 63,5 % del PIB al final de este año, aumentando desde el 56,9 % al cierre de 2023.

Al cierre de noviembre, la deuda pública se situaba en 53.873 millones de dólares. EFE

