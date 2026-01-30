Panamá anula concesión a firma hongkonesa en el canal tras amenazas de Trump

afp_tickers

3 minutos

La Corte Suprema panameña anuló este jueves la concesión por la que una compañía hongkonesa operaba dos puertos en el canal de Panamá, epicentro de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de recuperar esa vía al asegurar que está controlada por China.

El pleno del alto tribunal declaró «inconstitucionales» las leyes mediante las cuales CK Hutchison Holdings controlaba esos muelles a ambos extremos de la ruta interoceánica panameña, según un comunicado oficial que no especifica en qué consiste esa ilegalidad.

La nulidad del contrato había sido solicitada por la Contraloría panameña, que el año pasado presentó dos demandas al considerar que la concesión era «inconstitucional» y se habían generado irregularidades.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también había calificado en varias ocasiones el contrato como «leonino» y «contrario a los intereses nacionales».

Las querellas fueron interpuestas en medio de las presiones de Trump, quien ha amenazado en reiteradas ocasiones con recuperar la vía marítima bajo la acusación de que Pekín la controla a través de los puertos operados por la compañía hongkonesa.

– Venta en el limbo –

La empresa Hutchison Holdings opera desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en sendas entradas de la ruta marítima. En 2021, la concesión fue renovada por otros 25 años.

En las operaciones de la mañana del viernes en la bolsa de Hong Kong, las acciones de la firma cayeron más de un 4% tras la decisión de la justicia panameña.

El fallo judicial se conoció en medio de un demorado proceso de venta de los puertos anunciado por Hutchison, que quiere ceder su participación en esas terminales a un conglomerado liderado por la estadounidense BlackRock, como parte de un gran paquete de venta mundial valorado en 22.800 millones de dólares.

Esta operación es vista con buenos ojos por Estados Unidos, pero China muestra desconfianza ante un acuerdo que podría perjudicar sus intereses globales.

En abril, la Contraloría denunció a la firma por supuestamente no haber pagado al Estado panameño 1.200 millones de dólares por sus operaciones, según una auditoría realizada por esa institución encargada de fiscalizar el gasto público.

– Amenazas de Trump –

Trump sostiene que China controla el canal de Panamá, pese a que la vía marítima es administrada por una institución pública panameña autónoma del gobierno.

«Hemos sido muy maltratados con este tonto regalo que nunca debió ser otorgado. La promesa que nos hizo Panamá no se ha cumplido (…). China opera el Canal de Panamá, y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Y lo vamos a recuperar», dijo Trump durante su toma de posesión hace un año.

Estados Unidos inauguró la vía en 1914, pero la entregó a Panamá el 31 de diciembre de 1999 en virtud de unos tratados bilaterales que establecen que todos los barcos, independientemente del país que sean, pagarán los peajes con base en la capacidad del buque y su carga.

Los principales usuarios de la ruta de 80 kilómetros son Estados Unidos y China, y por ella transita el 5% del comercio marítimo mundial.

El canal prevé invertir más de 8.500 millones de dólares en la próxima década para ampliar y diversificar su negocio.

Entre los proyectos figura la construcción para 2029 de otros dos puertos por 2.600 millones de dólares, y en los que varias empresas chinas han mostrado interés, además de un gasoducto y un nuevo embalse.

jjr/axm/cr/arm