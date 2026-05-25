Panamá anuncia el primer vuelo directo a Venezuela con migrantes deportados

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Panamá enviará por primera vez un vuelo directo a Venezuela con más de un centenar de migrantes de este país, después de que a finales del año pasado fracasara un intento similar, informó este jueves el gobierno panameño.

En diciembre, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció un vuelo a Caracas con cerca de un centenar de migrantes del país sudamericano, pero finalmente no se realizó por falta de una autorización del gobierno de Venezuela.

La negativa de Venezuela, gobernada entonces por Nicolás Maduro, se produjo en medio de la tensión entre ambos países por el rechazo de Mulino a reconocer al depuesto mandatario venezolano, detenido actualmente en Estados Unidos.

Ahora, el Servicio Nacional de Migración de Panamá anunció la salida el viernes del primer vuelo humanitario con migrantes que, de manera «voluntaria», quieren regresar a su país.

«Son más de un centenar de venezolanos», confirmó a la AFP una fuente gubernamental panameña bajo condición de anonimato.

El vuelo está previsto en las primeras horas desde una base policial ubicada en el aeropuerto Panamá Pacífico, al oeste de Ciudad de Panamá.

Desde 2024, Panamá ha realizado más de medio centenar de vuelos, financiados por Washington, con migrantes deportados a distintos países de Sudamérica.

Sin embargo, los venezolanos eran enviados a Colombia debido a que Mulino, aliado de la oposición de Venezuela, suspendió las relaciones con el gobierno de esa nación.

La selva panameña del Darién, en la frontera con Colombia, se convirtió en los últimos años en un corredor para los migrantes, principalmente venezolanos, que querían llegar a Estados Unidos, aunque ese flujo se desplomó tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

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