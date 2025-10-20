Panamá anuncia sus 21 convocados para afrontar el Mundial sub-17 de Catar

3 minutos

Ciudad de Panamá, 20 oct (EFE).- El seleccionador sub-17 de Panamá, el argentino Leonardo Pipino, definió este lunes la lista de 21 jugadores que representarán al país centroamericano en el mundial de la categoría que se disputará en Catar del 3 al 27 de noviembre.

El grupo está integrado por 19 futbolistas pertenecientes a los clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), además de Estevis López, de la formación juvenil del River Plate argentino, y Héctor Brias, del CA Fortaleza brasileño.

La ‘rojita’, como se conoce al conjunto juvenil panameño, realizó este lunes su último entrenamiento en suelo nacional antes de viajar en la noche hacia Emiratos Árabes Unidos, donde efectuará su campamento de preparación previo al torneo.

«Estarán por alrededor de 12 días en su campamento, donde disputarán un total de tres partidos amistosos frente a selecciones también clasificadas al Mundial de Catar», indicó la Federación Panameña de Fútbol (FPF) en un comunicado.

Durante su estadía en Emiratos, el equipo se enfrentará a Burkina Faso (24 de octubre), Uganda (26 de octubre) e Indonesia (30 de octubre).

El seleccionador panameño señaló este lunes a los medios locales tras finalizar la sesión de entrenamiento que el equipo no atraviesa su mejor momento debido a «las lesiones de algunos jugadores clave durante la clasificación y a la inactividad» de otros.

«Tenemos estos 15 días (previos al Mundial) para ponernos en la mejor forma posible, de todo el proceso no estamos en el mejor momento», precisó Pipino.

El debut de Panamá en el Mundial sub-17 será el 5 de noviembre ante Irlanda. Su segundo compromiso está programado para el 8 de noviembre frente a Paraguay, y cerrará la fase de grupos el 11 de noviembre contra Uzbekistán.

Todos los partidos se disputarán en la Aspire Zone, en Doha, Catar.

Será la cuarta participación de Panamá en un Mundial de la categoría, tras sus actuaciones en México 2011 —donde avanzó a los octavos de final—, Emiratos Árabes 2013 e Indonesia 2023.

– Lista de convocados:

. Porteros: Adamir Aparicio (CD Plaza Amador, PAN), David Bonilla (Panamá City FC, PAN) y Daniel Giannoti (Tauro FC, PAN).

. Defensas: Anthony Ramos (CD Plaza Amador,PAN), Joseph Pacheco (CD Plaza Amador,PAN), Shayron Stewart (Bocas FC, PAN), Héctor Brias (CA Fortaleza, BRA), Renso Reyes (CA Independiente,PAN), Abraham Salinas (CD Plaza Amador, PAN), Stephen Domínguez (Sporting SM, PAN) Y Josimar Palacios (Sporting SM, PAN).

. Centrocampistas: Pablo Aranda (Sporting SM, PAN), Estevis López (River Plate JV, ARG), Adrián Olivardía (Tauro FC, PAN), Gerson Gordón (Bocas FC, PAN), Jossimar Insturain (Tauro FC, PAN), Héctor Guerra (CA Independiente, PAN), Edgardo Tovares (CD Plaza Amador, PAN) y Moisés Richards (Sporting SM, PAN).

. Delanteros: Abraham Altamirano (CA Independiente,PAN) y Jordan Robles (Alianza FC, PAN). EFE

