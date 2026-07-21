Panamá anuncia un acuerdo marítimo con China pese a la crisis por los puertos en el canal

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El gobierno de Panamá anunció el lunes un acuerdo con China para renovar un tratado que otorga ventajas a la flota panameña en puertos del gigante asiático.

Los avances se producen en momentos en que Panamá denuncia que sus buques están sometidos a mayores controles en China, luego de que la justicia panameña anulara la concesión de dos puertos cercanos al canal a la empresa hongkonesa Hutchison.

Tras negociaciones la semana pasada en Pekín, los dos países «alcanzaron un consenso» y ahora «procederán con los trámites de renovación» del acuerdo, señaló la cancillería panameña en un comunicado.

El tratado, que expirará este año, ofrece ventajas como tarifas portuarias preferenciales y trámites más ágiles a los buques con bandera panameña en las terminales chinas.

Según medios locales, cerca de 500 buques panameños fueron retenidos para revisión en 2026, una cifra sin precedentes, aunque el canciller encargado, Carlos Hoyos, aseguró el lunes que esas inspecciones ya han regresado «al número histórico».

El gobierno panameño vinculó dicho aumento a presiones políticas de Pekín por la sentencia judicial que anuló las concesiones portuarias a inicios de este año.

El fallo llegó en medio de amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de recuperar el canal bajo el argumento de que era controlado por China.

Sin embargo, Pekín desvinculó las medidas de cualquier tipo de represalia y aseguró que cumple con la legislación internacional para garantizar la seguridad de las operaciones.

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