Panamá anuncia una drástica reducción de barcos retenidos en puertos de China

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Panamá anunció este jueves una reducción en las detenciones de barcos con bandera panameña en puertos de China, tras alcanzar un consenso para la renovación del acuerdo que otorga ventajas a la flota centroamericana en terminales del gigante asiático.

Panamá ha denunciado que sus buques están sometidos a mayores controles en China, luego de que la justicia panameña anulara a principios de este año la concesión de dos puertos cercanos al canal a la empresa hongkonesa Hutchison.

El gobierno panameño anunció este jueves en un comunicado una disminución en las detenciones por control de barcos de bandera panameña al pasar de 140 en mayo a solamente 16 en lo que va de julio.

«Las conversaciones entre autoridades de los Gobiernos de Panamá y de China han dado sus primeros resultados logrando una disminución significativa en las detenciones por control de barcos de bandera panameña en puertos del país asiático», agregó.

Los dos países «alcanzaron un consenso» en las negociaciones celebradas la semana pasada en Pekín y ahora «procederán con los trámites de renovación» del acuerdo, según la cancillería panameña.

La renovación del acuerdo, que expirará este año, permitirá ventajas como tarifas portuarias preferenciales y trámites más ágiles a los buques con bandera panameña en las terminales chinas.

Según medios locales, cerca de 500 buques panameños fueron retenidos para revisión en 2026, una cifra sin precedentes.

Sin embargo, el canciller encargado, Carlos Hoyos, aseguró el lunes que esas inspecciones ya han regresado «al número histórico».

El gobierno panameño vinculó dicho aumento a presiones políticas de Pekín por la sentencia judicial que anuló las concesiones portuarias.

El fallo se produjo en medio de amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de recuperar el canal bajo el argumento de que era controlado por China.

Sin embargo, Pekín desvinculó las medidas de cualquier tipo de represalia y aseguró que cumple con la legislación internacional para garantizar la seguridad de las operaciones.

bur-ec/cr