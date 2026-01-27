Panamá apuesta por la cultura como motor de desarrollo sostenible

3 minutos

Ciudad de Panamá, 27 ene (EFE).- Panamá reafirmó su apuesta por la cultura como motor de desarrollo económico durante un encuentro regional este martes, en el que presentó una nueva aplicación cultural destinada a visibilizar el talento creativo, fortalecer la economía naranja y facilitar el acceso del gran público a la oferta artística y patrimonial del país.

«La cultura no se decreta. Es una experiencia y hay que cultivarla para que sea un desarrollo económico sostenible en todas sus manifestaciones», destacó la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, en el arranque del primer Festival de Ideas CAF Voces Por Nuestra Región, que reúne en Panamá a 107 referentes culturales de diversos países.

Agregó que «no hay nada mejor que poder crear tu propio proyecto y tener esa libertad que genera bienestar personal y colectivo».

Asimismo, resaltó el Plan Nacional de Cultura 2024–2032 como una «hoja de ruta estratégica para el país, orientada a consolidar políticas públicas» que permitirá «pagar bien al artista local y que el artista local pueda trascender con el artista internacional».

«El plan ya lo lanzamos hace varios meses atrás (…), pero es hasta ahora que lo ponemos en acción, la idea es compartir, tenemos hasta el 2032 para hablar y generar un documento estratégico para que el país tenga una hoja de ruta y desarrollo», expresó.

La ministra explicó que el plan busca «fortalecer la institucionalidad cultural, impulsar la economía creativa, proteger la memoria histórica y promover la diversidad y la innovación tecnológica».

En ese contexto, Herrera destacó la importancia de una nueva aplicación digital del Ministerio de Cultura, denominada MIC, impulsada por el ministerio como una herramienta clave para el fortalecimiento de la industria creativa.

Según explicó, la visibilidad de la agenda cultural promovida en la aplicación es determinante para atraer tanto a públicos locales como a turistas.

«Si la gente no sabe dónde hay, no se vende el boleto, y si no se vende el boleto puede quebrar la industria creativa», apuntó.

La ministra también anunció el inicio de una consulta ciudadana durante el festival, con el apoyo de voluntarios, para garantizar una amplia participación de la comunidad en el diseño del primer Plan Nacional de Culturas del país centroamericano.

Herrera fue la oradora de apertura del encuentro, que tuvo como unas de las invitadas especiales a la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú (1992), ocasión en la que señaló que «la historia nos recuerda que la cultura ha sido siempre el hilo invisible que une a los países».

El Festival de Ideas CAF Voces Por Nuestra Región, antesala del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— y que se desarrolla en Panamá esta semana, busca inspirar nuevos liderazgos y reafirmar el papel del arte como herramienta de transformación social y económica. EFE

pbd-rao/mt/lat/eav

(foto) (video)