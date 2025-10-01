Panamá asume la presidencia del Foro de Ministros de Ambiente de Latinoamérica hasta 2027

2 minutos

Ciudad de Panamá, 1 oct (EFE).- Panamá asumió la presidencia del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe para el periodo 2025 – 2027, tras una elección por consenso en una reunión del organismo celebrada en Lima, informó este miércoles la cartera medioambiental.

«Panamá llega a esta Presidencia con la convicción de que la región no puede seguir perdiendo bosques, ni perdiendo especies únicas en el mundo, ni contaminando sus ríos, ni destruyendo sus pesquerías y océanos. Ni tampoco podemos seguir trabajando con agendas fragmentadas», dijo el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro.

En concreto, el ministro panameño asumió la presidencia del foro hasta 2027 tras ser electo por consenso en el marco de la XXIV reunión que se celebró esta semana en la capital peruana.

«Nuestro compromiso es demostrar que la conservación y protección efectiva de nuestra herencia natural en el terreno es el camino urgente a seguir. Y que, en paralelo, la integración es la única vía para responder con eficacia a la crisis ambiental que amenaza a nuestras vidas y a nuestras comunidades, para así construir un futuro más justo y resiliente para nuestros pueblos», agregó Navarro.

Al asumir la presidencia, Panamá propuso a dicho foro «enfocar esfuerzos en la conservación real y efectiva en el terreno, en garantizar la protección real de la extraordinaria biodiversidad de la región, en frenar la contaminación», según un comunicado del Ministerio de Ambiente.

Así como centrarse «en dinamizar la cooperación regional, impulsar políticas ambientales más ambiciosas y reafirmar el papel de América Latina y el Caribe como un bloque con voz unida y liderazgo global en sostenibilidad», agrega esa información.

El Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, que reúne a representantes de 33 países de la región, es el principal espacio de diálogo y cooperación ambiental de alto nivel, donde se definen prioridades comunes y coordinan esfuerzos frente a los retos ambientales, según la información oficial.

La mesa directiva del foro está conformada por ocho miembros, que representan a las cuatro subregiones de América Latina y el Caribe, y tiene el mandato de coordinar la voluntad política de los países para afianzar la cooperación regional en la protección del medio ambiente.

Panamá también ostenta desde el pasado septiembre la presidencia pro tempore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), un ente del Sistema de Integración Centroamericano (SICA). EFE

