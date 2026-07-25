Panamá busca montarse a la ola de la IA y tecnologías avanzadas con una agenda ambiciosa

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Ciudad de Panamá, 25 jul (EFE).- Panamá prepara una ley de gobernanza adaptativa de la inteligencia artificial (IA) que traiga la innovación sin olvidar la ética, al tiempo que continúa impulsando el sector de los semiconductores y prepara su incursión en otros campos de las tecnologías avanzadas, como la bioeconomía.

«Somos un país pequeño pero con una gran ambición», dijo el titular de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría, quien resaltó en una entrevista con EFE que «la tecnología es la palanca más importante de crecimiento que tienen los países».

Por ello, agregó, Panamá tiene que «utilizar estas herramientas», como son la IA, la microelectrónica y los semiconductores, entre otras, «para mejorar la competitividad, la productividad, el desarrollo social y el desarrollo económico».

Panamá lanzará de manera oficial el próximo 30 de junio la llamada Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas, centrada en IA, semiconductores y microelectrónica.

La IA: innovación con ética y centrada en el ser humano

Panamá es uno de los países incluidos por EE.UU. en la iniciativa ‘Pax Silica’, lanzada en el 2025 a fin de garantizar cadenas de suministros de IA y que ya cuenta con 24 socios que incluyen Australia, Japón, Israel, Reino Unido, Países Bajos, India, Israel y Finlandia, entre otros.

‘Pax Silica’, explicó Ortega Barría, «articula a los países más importantes en el tema de IA, semiconductores, tierras raras y todo lo que tiene que ver con la cadena de valor de estas tecnologías transformadoras», y estar en ella «es importante» para Panamá porque permite al país «escuchar y expresar su visión de agregarle valor a esa cadena de suministros y a esas áreas tan importantes que están transformando el mundo».

En materia de IA, Panamá trabaja en una ley – que se encuentra ya en el Parlamento – «que propone una gobernanza adaptativa» que haga atractivo al país para «aplicación e innovación» de esta herramienta «pero de manera ética, inclusiva, equitativa, o sea, que cumpla con parámetros, que sea segura, que proteja al individuo, que sea utilizada para el bien, que permita el desarrollo como un principio crítico».

«Queremos ser un ‘hub’ de innovación (…) que en un ambiente controlado, nosotros evaluemos aquellas regulaciones (en IA) que queremos implementar, las probemos, y una vez que las hemos probado, entonces las propongamos como leyes, leyes marcos, leyes flexibles» que se puedan revisar cada tres o seis meses, agregó.

Semiconductores y microelectrónica

Ortega-Barría, pediatra especializado en enfermedades infecciosas e investigador, recordó que Panamá cuenta desde hace dos años con Comisión de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores como parte de la estrategia nacional para desarrollar el sector.

En este marco, una primera camada de profesionales está por regresar al país tras cursar posgrados y maestrías en EE.UU., y se trabaja para conectar a 26 organizaciones privadas que ya producen semiconductores en el país.

«Ya hay un pequeño ecosistema y eso es importante» para Panamá, que cree que tiene oportunidades en lo que se conoce en inglés como «ATP: ensamblaje, prueba y empacado» de semiconductores o chips.

Por ahora EE.UU. «solo maneja el 3 % de toda la capacidad de ATP», por lo que los semiconductores que produce «tienen que viajar a Asia para ser evaluados, probados y empacados. Nosotros lo que estamos proponiendo es ‘Panamá está más cerca'» y cuenta con ventajas, entre ellas logísticas, para hacerse cargo, agregó.

El desarrollo de estos campos requieren ingentes recursos económicos, que provendrán de fuentes públicas y privadas y sobre todo de la inversión extranjera, así como talento humano, que tiene que prepararse desde las más tempranas etapas educativas, dijo Ortega Barría.

A nivel de educación superior, se contempla la creación de un Centro Avanzado de Semiconductores en la estatal Universidad Tecnológica de Panamá, al tiempo que en las universidades nacionales ya están trabajando en la creación de maestrías en IA, dijo Ortega Barría. EFE

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