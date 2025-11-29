Panamá buscará su revancha en Montevideo, donde Uruguay quiere darle otro golpe

2 minutos

Montevideo, 29 nov (EFE).- Tras sufrir una dura derrota como local ante el equipo al que se enfrentará una vez más, la selección de baloncesto de Panamá buscará este domingo su revancha en Montevideo, donde Uruguay intentará darle un nuevo golpe.

El estadio Antel Arena de la capital uruguaya recibirá a las 21:40 hora local (00:40 GMT del lunes) un duelo que se llevará a cabo apenas 72 horas después del que ambos conjuntos disputaron por la primera fecha de las eliminatorias de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

Este jueves, en uno de los encuentros enmarcados en el Grupo D, Uruguay se estrenó de la mejor manera y aplastó a Panamá por 60-93 en un juego en el que el base Luciano Parodi se lució anotando 23 puntos, dando cinco asistencias y capturando seis rebotes.

El deportista que para la temporada 2025-2026 dejó Peñarol y fichó por Nacional volverá a formar parte este domingo del quinteto que lidera Gerardo Jauri.

Junto al base, también están convocados Lucas Capalbo, Santiago Vescovi, Joaquín Rodríguez, Nicola Pomoli, Joaquín Taboada, Nicolás Martínez, Theo Metzeger, Gonzalo Iglesias, Juan Ducasse, Martín Rojas y Mateo Bianchi.

Del otro lado, Panamá llegará al encuentro con la obligación de ganar para no perder pisada en la clasificación.

Autores de 14 puntos cada uno en el primer juego, el alero Ricardo Lindo y el ala-pivot Akil Mitchell intentarán liderar al conjunto dirigido por el argentino Gonzalo García.

También están convocados Jhivvan Jackson, Eric Romero, Ezequiel Bell, Trevor Gaskins, Justin Quintero, Jonathan Salazar, Gil Atencio, Amílcar Sánchez, Daniel Girón y Roberto Armstrong.

Este jueves, en el otro encuentro del Grupo D, Argentina derrotó por 68-80 frente a Cuba en un juego disputado en La Habana. Los sudamericanos contaron con figuras como los baloncestistas de Real Madrid Facundo Campazzo y Gabriel Deck.

La revancha de ese encuentro se disputará el próximo 1 de diciembre en Buenos Aires.

Mientras tanto, la próxima ventana será en febrero y allí Uruguay y Panamá visitarán a Argentina y Cuba.

La edición del Mundial 2027 se llevará a cabo en Catar y contará con 32 naciones.

Un total de 80 selecciones nacionales de las cuatro regiones de la FIBA -África (16), América (16), Asia y Oceanía (16) y Europa (32)- competirán en los clasificatorios hacia la próxima Copa del Mundo de baloncesto. EFE

