Panamá cambia el chip y ve espacios ante una Croacia que también necesita puntos

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Toronto (Canadá), 22 jun (EFE).- Los jugadores de Panamá Michael Amir Murillo, José Fajardo y Orlando Mosquera coincidieron este lunes, en la víspera del partido contra Croacia en el Toronto Stadium, en que la selección centroamericana debe dejar atrás la derrota ante Ghana, mantener la calma y aprovechar los espacios ante un rival también obligado a puntuar.

Panamá llega al encuentro del martes con la necesidad de puntuar para seguir con opciones en la Copa del Mundo, después de caer ante Ghana por 1-0 en el tiempo añadido, lo que dejó en el vestuario la sensación de haber merecido más.

Murillo resumió la clave en la continuidad del plan: “Estar unidos, estar concentrados todo el partido y poder capitalizar las oportunidades”.

El lateral, que actualmente milita en el Besiktas turco y hasta este año juego en el Marsella, reconoció cierta ansiedad, aunque matizada por la ilusión de competir en “el torneo más grande que existe a nivel deportivo”.

A su juicio, Croacia ofrecerá un escenario distinto al de Ghana, que esperó más replegada. “Croacia es una selección que quiere la pelota, que te va a buscar, que te va a presionar. No va a ser como Ghana, que esperaba en bloque bajo. Tendremos un poco más de espacio”, afirmó.

En la misma línea, Fajardo subrayó que Panamá no debe «desesperarse” ante un rival “muy complicado” y con jugadores de calidad. El delantero admitió el “sabor amargo” que dejó el debut, una derrota que el grupo no esperaba, pero insistió en la necesidad de “cambiar el chip” y mentalizarse para el partido ante Croacia.

“Va a haber mucho espacio, porque es un equipo al que le gusta tener la pelota, atacar mucho y dejar a los centrales mano a mano. Ahí podemos sacar provecho”, explicó Fajardo, convencido de que Panamá puede encontrar ventajas si gestiona bien los momentos del partido.

El portero Orlando Mosquera también apuntó a la movilidad como un factor esencial frente a una Croacia «intensa» y acostumbrada a marcar al hombre. “Si lo hacemos bien, encontraremos mucho espacio y le podremos hacer daño”, dijo.

Mosquera defendió además la importancia de mantener la portería a cero. “El cero siempre suma, nunca resta. Te da un punto o te va a dar los tres”, señaló, aunque recordó que ante Ghana “el fútbol a veces es injusto”, porque “no es de merecer, es de hacer goles y de que no te los hagan”.

El guardameta agradeció el apoyo de la afición panameña en Toronto y pidió que el equipo siga sintiendo “ese calor panameño”. “Que sigan apoyando y sigan creyendo en este grupo”, concluyó. EFE

jcr/jl(foto) (vídeo)