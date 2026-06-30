Panamá celebrará la mayor Feria Nacional de Artesanías de su historia con 677 expositores

Compartir

2 minutos

Ciudad de Panamá, 30 jun (EFE).- La Feria Nacional de Artesanías de Panamá reunirá por primera vez a 677 artesanos del país centroamericano, convirtiéndose en la edición más grande en los 46 años de historia del evento, donde se expondrán desde las coloridas telas indígenas de la etnia guna conocidas como molas, hasta el tradicional sombrero pintao, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

«La feria constituye uno de los eventos culturales más importantes del país, al reunir el talento, la creatividad y el legado de cientos de artesanos provenientes de todas las provincias y comarcas», destacó esta semana en la presentación del evento la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera.

Bajo el lema ‘Saberes Ancestrales’, la feria se celebrará del 29 de julio al 2 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa, en la capital panameña, informó en un comunicado el Ministerio de Cultura.

«La Feria Nacional de Artesanías enaltece nuestra identidad cultural y dinamiza la economía de quienes mantienen vivas nuestras tradiciones», afirmó Herrera, quien resaltó que «las artesanías representan la memoria, la identidad y el sustento de cientos de familias panameñas».

En ese sentido, la ministra anunció que, por primera vez en los 46 años de historia de la feria, participarán 677 artesanos, que ocuparán la totalidad de los espacios del Centro de Convenciones Atlapa, lo que convierte esta edición 2026 en la mayor hasta la fecha.

Durante los cinco días del evento, los visitantes podrán adquirir cerámicas, chaquiras, tallados en tagua, cutarras, textiles e indumentarias tradicionales, además de disfrutar de muestras gastronómicas, actividades familiares y presentaciones culturales, en las que participarán más de 40 agrupaciones folclóricas y más de 5.000 bailarines.

La feria incorporará además nuevos espacios con la participación de la Ciudad de las Artes y el Centro de Arte y Cultura de Colón, así como un área denominada ‘Experiencias Artesanales’, donde maestros artesanos compartirán en vivo los conocimientos y técnicas heredados de generación en generación.

La Maestra Artesana 2025, Gloria Lina Hernández, destacó la «importancia de preservar y transmitir los saberes tradicionales a las nuevas generaciones» y recordó su experiencia representando a Panamá en escenarios internacionales como Turquía y Barbados. EFE.

rao/mt/eav

(foto)