Panamá cerró en casa su preparación para el Mundial Sub-20 de Chile 2025

2 minutos

Ciudad de Panamá, 27 ago (EFE).- El seleccionador sub-20 de Panamá, Jorge Luis Dely Valdés, afirmó este miércoles que ya definió el grupo de 24 jugadores para el mundial de Chile y subrayó que el primer objetivo está puesto en el partido contra Paraguay, rival con el que abrirá su participación en el torneo programado del 27 de septiembre al 19 de octubre próximos.

«Ya nosotros tenemos claro los 24 jugadores que van a viajar a Chile. El domingo nos concentramos y viajamos el lunes en la mañana», declaró Dely Valdés tras la última sesión de entrenamientos realizada en Ciudad de Panamá.

En el trabajo de este miércoles participaron 25 futbolistas, quienes realizaron durante dos horas ejercicios de movilidad, defensa-ataque y definición.

El técnico panameño destacó que la mentalidad del grupo está orientada a superar lo hecho en ediciones anteriores y recordó que en la Copa Mundial Sub-20 de Polonia 2019, la selección panameña alcanzó los octavos de final.

“Siempre se trata de superar lo que se ha hecho anteriormente. Hemos hablado con el grupo que es paso a paso”, apuntó el entrenador, aunque insistió en que el primer desafío será ganarles a los guaraníes.

“Ese primer partido es importante, es un torneo corto, donde si ganas en el debut tienes muchas posibilidades de avanzar”, agregó.

Panamá, que disputará en Chile su sexto Mundial Sub-20, quedó emparejada en el Grupo B junto a Paraguay, Ucrania y Corea del Sur.

Tras su debut el 27 de septiembre ante los suramericanos, se medirá a Ucrania el 30 de septiembre y cerrará la fase de grupos el 3 de octubre frente a Corea del Sur, todos en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso.

Como parte de su preparación, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) confirmó que el conjunto centroamericano sostendrá cuatro partidos amistosos en territorio chileno, dos contra equipos locales y los otros frente a las selecciones de Egipto y Nueva Caledonia, también clasificadas al Mundial. EFE

