Panamá cierra un 2025 futbolístico con boleto mundialista y protagonismo regional

Rogelio Adonican Osorio

Ciudad de Panamá, 18 dic (EFE).- El 2025 fue un año de intensa actividad deportiva en Panamá, pero dentro de ese amplio compendio el fútbol ocupó un lugar privilegiado por la clasificación al Mundial 2026.

Tras una eliminatoria cargada de altibajos, la selección culminó invicta su camino hacia el Mundial de 2026, selló la clasificación el pasado 18 de noviembre con un 3-0 sobre El Salvador y favorecida por la victoria 3-1 de Guatemala sobre Surinam, resultado que le otorgó el segundo boleto mundialista en su historia.

Panamá debutó en Rusia 2018 y afrontará en 2026 su segunda participación en un mundial con el objetivo de mejorar la actuación anterior, en la que finalizó en el último lugar de la tabla.

Situada en el grupo L, junto a Inglaterra, Ghana y Croacia, Panamá saldrá «a competir y dar la guerra», dijo el seleccionador panameño, el hispanodanés Thomas Christiansen.

La selección panameña, única representante de Centroamérica clasificada al Mundial de 2026, cerró el año en la posición 30 del ránking FIFA, a solo un puesto de su mejor ubicación histórica (29).

En la Copa Oro, disputada entre junio y julio de este año, la roja centroamericana tuvo una sólida fase inicial pero se quedó en cuartos al caer en la tanda de penaltis ante Honduras.

En marzo Panamá disputó la final de la Liga de Naciones de la Concacaf al caer por 2-1 ante México.

El Futsal vuelve a destacar

La selección femenina de fútbol sala fue protagonista al lograr la clasificación a su primer mundial en la historia de la disciplina. Además, obtuvieron la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos 2025 tras perder la final frente a Guatemala.

En la rama masculina, Panamá se colgó la medalla de oro en el futsal de los Centroamericanos de Guatemala al vencer a Nicaragua en la última jornada y sumar 10 puntos en el formato de todos contra todos, tras superar a Costa Rica (plata) y Guatemala (bronce).

En los Bolivarianos de Ayacucho (Perú), los panameños se quedaron con la medalla de plata, al caer en la final por penales ante Paraguay.

Arranca el camino a Brasil

La selección femenina de Panamá inició su camino rumbo al Mundial de Brasil 2027. Dirigidas por la española Toña Is, disputaron siete amistosos antes del inicio de las eliminatorias, con un balance de cuatro victorias, un empate y dos derrotas.

La Roja femenina debutó en la eliminatoria de la Concacaf con goleada por 6-1 ante Curazao, en el primer encuentro de ambas selecciones en el grupo E, que además integran Aruba, San Cristóbal y Nieves y Cuba.

La liga local

En el ámbito local, Plaza Amador conquistó el bicampeonato. En el Apertura venció al San Francisco para sumar su octava estrella y en el Clausura alcanzó su noveno título tras derrotar al Alianza.

En el plano internacional, Panamá estuvo representado en la Copa Centroamericana de Concacaf por Plaza Amador, Sporting San Miguelito y el Club Atlético Independiente (CAI).

Plaza Amador y el Sporting San Miguelito avanzaron hasta los cuartos de final, donde cayeron ante el Real España de Honduras y el Xelajú de Guatemala, respectivamente.

En la repesca por el último cupo a la Champions Cup, el Sporting San Miguelito se impuso al Plaza Amador.

El club capitalino enfrentará en la primera ronda de la Champions Cup al LA Galaxy, de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. EFE

