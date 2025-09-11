Panamá competirá con 5 selecciones de fútbol en los Juegos Centroamericanos de Guatemala

Ciudad de Panamá, 11 sep (EFE).- Panamá competirá con cinco equipos de fútbol, en representación del Comité Olímpico de ese país, en las modalidades de selección sub-20 masculina, selección femenina, futsal masculino, futsal femenino y fútbol playa masculino, de cara a los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025 que se disputarán en Guatemala.

En total, señala un comunicado de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), serán «82 atletas los que viajarán a la capital guatemalteca» para competir entre el 18 y el 30 de octubre próximo, con el objetivo de «colgarse la medalla de oro en sus respectivas modalidades».

Agrega la nota de la FPF que actualmente los conjuntos sub-20 masculino y de futsal femenino mantienen sus entrenamientos, mientras ultiman detalles rumbo a la cita regional, considerada parte fundamental del ciclo olímpico.

Panamá, según adelantó el Comité Olímpico en un comunicado divulgado en agosto pasado, prevé llevar a los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 una delegación récord de 560 competidores en 35 deportes.

La duodécima edición de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 marcará la primera estación en el camino olímpico hacia Los Ángeles 2028 y reunirá a atletas de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. EFE

