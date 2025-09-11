The Swiss voice in the world since 1935

Panamá competirá con 5 selecciones de fútbol en los Juegos Centroamericanos de Guatemala

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de Panamá, 11 sep (EFE).- Panamá competirá con cinco equipos de fútbol, en representación del Comité Olímpico de ese país, en las modalidades de selección sub-20 masculina, selección femenina, futsal masculino, futsal femenino y fútbol playa masculino, de cara a los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025 que se disputarán en Guatemala.

En total, señala un comunicado de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), serán «82 atletas los que viajarán a la capital guatemalteca» para competir entre el 18 y el 30 de octubre próximo, con el objetivo de «colgarse la medalla de oro en sus respectivas modalidades».

Agrega la nota de la FPF que actualmente los conjuntos sub-20 masculino y de futsal femenino mantienen sus entrenamientos, mientras ultiman detalles rumbo a la cita regional, considerada parte fundamental del ciclo olímpico.

Panamá, según adelantó el Comité Olímpico en un comunicado divulgado en agosto pasado, prevé llevar a los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 una delegación récord de 560 competidores en 35 deportes.

La duodécima edición de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 marcará la primera estación en el camino olímpico hacia Los Ángeles 2028 y reunirá a atletas de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. EFE

rao/adl/laa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR