The Swiss voice in the world since 1935

Panamá condena ataque en escuela de EE.UU. que deja dos niños muertos y diecisiete heridos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de Panamá, 28 ago (EFE).- El Gobierno de Panamá dijo este jueves que «condena enérgicamente» el ataque armado ocurrido en una escuela católica de Estados Unidos que deja dos niños muertos y 17 personas heridas.

«Este acto de violencia es inaceptable y nos llena de profundo dolor», indicó un comunicado de la Cancillería panameña.

Panamá expresó «su más sincera solidaridad» a Estados Unidos, a las familias de las víctimas y todos los afectados, elevó sus «oraciones por la pronta recuperación de los heridos» y reafirmó su «compromiso con la defensa de la vida, la paz y la convivencia pacífica entre las naciones y los pueblos».

El atacante fue identificado como Robin Westman, de 23 años, quien el miércoles disparó tres tipos de armas diferentes durante una misa de principio de curso en la escuela de la Anunciación, en Mineapolis, y posteriormente se suicidó, según la información policial.

Un niño continúa en «estado crítico» y dos personas más en «estado grave» luego de ser blanco del tirador, de acuerdo con las autoridades sanitarias de Minesota.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) es el encargado de analizar el tiroteo como un posible crimen de odio contra los católicos y un acto de terrorismo doméstico, informó este jueves la Casa Blanca.

Estados Unidos tiene la mayor tenencia de armas per cápita del mundo -y con gran diferencia frente a otros países desarrollados- y se ha resistido a aprobar regulaciones de control de armas más estrictas, pese a los constantes tiroteos, 286 en lo que va de 2025. EFE

gf/mt/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR