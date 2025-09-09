Panamá condena de manera enérgica el «ataque terrorista» en Jerusalén que dejó 6 muertos

2 minutos

Ciudad de Panamá, 8 sep (EFE).- Panamá condenó «enérgicamente» el «ataque terrorista» ocurrido este lunes en Jerusalén, que dejó al menos seis muertos y una docena de heridos, e hizo un llamado de respeto a la vida, la paz y la convivencia.

«La República de Panamá condena enérgicamente el ataque terrorista ocurrido este lunes en Jerusalén que, lamentablemente, provocó la muerte de seis personas y dejó al menos 12 heridos», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La cancillería del país centroamericano indicó que el Gobierno y el pueblo panameño expresan «sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, así como su solidaridad con los heridos y con todo el pueblo de Israel en estos difíciles momentos».

La nota oficial señala igualmente que «Panamá reitera su firme rechazo a todo acto de violencia y terrorismo, al tiempo que hace un llamado al respeto de la vida humana, la paz y la convivencia entre los pueblos».

El suceso ocurrió unos minutos después de las diez de la mañana hora local en una calle al norte de Jerusalén, cuando dos atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.

Los dos atacantes, que, según el Ministerio de Exteriores israelí son ciudadanos palestinos, fueron abatidos en el lugar por un soldado y dos civiles armados, antes de que los equipos de emergencias llegaran para asistir a las víctimas.

Los ataques de palestinos contra israelíes en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este (parte de la ciudad anexionada unilateralmente por Israel en 1980, en una decisión no reconocida por la mayoría de la comunidad internacional) son relativamente frecuentes, aunque es raro que dejen tantas víctimas como el de hoy.

En Cisjordania ocupada, donde los ataques de colonos israelíes contra palestinos y las redadas del Ejército israelí se han vuelto más frecuentes y violentas a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, al menos 181 palestinos han muerto por fuego israelí desde que comenzó el año, 37 de ellos menores, según el recuento de la ONU. EFE

fa/mt/nvm