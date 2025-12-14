Panamá condena el tiroteo en Australia contra una celebración judía en una playa

2 minutos

Ciudad de Panamá, 14 dic (EFE).- El Gobierno de Panamá condenó este domingo el tiroteo ocurrido en la playa de Bondi, en Sídney, contra personas que celebraban el primer día de la festividad judía de Janucá, que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos.

«En nombre de la República de Panamá y de su Gobierno, condenamos enérgicamente los lamentables hechos ocurridos en Bondi Beach, Australia, que han cobrado la vida de al menos once personas en un ataque dirigido contra la comunidad judía, perpetrado en el primer día de Janucá y declarado acto terrorista», señala un comunicado de la Cancillería panameña.

Así, el Gobierno panameño expresó «su plena solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Australia, así como con la comunidad hebrea, frente a este acto de violencia injustificable que atenta contra la vida, la convivencia pacifica y la libertad religiosa».

Y extendió sus «más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y a sus seres queridos, y deseamos una pronta recuperación a los heridos Panamá reafirma su compromiso con la lucha contra el terrorismo, el rechazo al odio y al antisemitismo, y la defensa de los valores de paz, tolerancia y respeto entre los pueblos».

Las autoridades australianas indicaron que el tiroteo, ocurrido la tarde del domingo en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, Sídney, durante una celebración de Janucá, fue un «atentado» terrorista y dejó al menos 12 fallecidos y 29 heridos.

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, precisó que el ataque se produjo alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT), en un acto en el que se congregaban cerca de un millar de personas, y señaló a dos presuntos autores, uno de los cuales fue abatido y otro detenido.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que el atentado «ha golpeado el corazón de nuestra nación» y lo calificó como «un acto de terrorismo y antisemitismo». EFE

adl/eav