Panamá condena la agresión de Irán a países del Golfo Pérsico y pide que cese de inmediato

1 minuto

Ciudad de Panamá, 28 feb (EFE).- Panamá expresó este sábado su condena a «la agresión iraní a países» del golfo Pérsico, e hizo un llamado a Teherán «a cesar inmediatamente toda acción militar indiscriminada».

La Cancillería panameña indicó en un comunicado que «condena en los términos más enérgicos los ataques con misiles lanzados por Irán contra Estados del Golfo, incluyendo acciones que han afectado territorios de Catar, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait».

«Esas acciones militares indiscriminadas constituyen una grave violación de la soberanía de los Estados afectados y una amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales», indicó el Gobierno panameño.

Panamá resaltó que «la estabilidad regional no puede verse comprometida por actividades desestabilizadoras, programas balísticos y conductas que ponen en riesgo a poblaciones civiles y a infraestructuras estratégicas vitales para la economía global».

La Cancillería recomendó a los ciudadanos panameños abstenerse a realizar viajes no esenciales a Medio Oriente, y pidió a los que residen en Israel, Líbano, Kuwait, Irak, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Arabia Saudita e Irán mantenerse alerta, informarse a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región. EFE

gf/raa

Los preferidos del público Los más discutidos