Panamá confía en «dar guerra» a Inglaterra, Croacia y Ghana en el Mundial 2026

2 minutos

Ciudad de Panamá, 5 dic (EFE).- El seleccionador de fútbol de Panamá, el hispanodanés Thomas Christiansen, se mostró positivo tras conocer este viernes a sus rivales en el Mundial de 2026 y advirtió que el equipo canalero dará guerra en la competición.

«Vamos a competir, no hay duda. Tenemos equipo para hacerlo. Seguro les vamos a dar guerra a Inglaterra, Croacia y Ghana», afirmó Christiansen al ser consultado por medios panameños después del sorteo mundialista.

Panamá quedó ubicada en el grupo L, junto a las selecciones europeas de Inglaterra y Croacia, además de Ghana, una de las representantes africanas en el torneo.

El técnico señaló que habría preferido enfrentar a equipos de otras confederaciones en lugar de dos europeos, pero subrayó que Panamá no puede «hacerse inferior» ante ningún rival. «Tenemos que competir», insistió.

Christiansen reconoció que, pese a la dificultad del grupo, está «algo más tranquilo» ahora que conoce el panorama.

«Vamos a ir con todo, esto es lo que hay y hay que disfrutarlo», añadió.

De cara a la preparación para la cita mundialista, explicó que el siguiente paso será buscar rivales «similares» a los del grupo para los partidos amistosos previos al torneo.

«Mañana al mediodía tendremos un panorama más claro, más información para comenzar a analizar a los posibles rivales (para amistosos)», indicó.

Adelantó además que el trabajo específico para el Mundial deberá iniciar en mayo y que ahora se estudiará el lugar para la sede panameña en Estados Unidos.

Sobre la lista de convocados, que será de 26 jugadores, el técnico precisó que existe «un grupo bastante sólido», aunque mantendrá la puerta abierta para jóvenes y otros futbolistas que puedan ganarse un lugar.

Christiansen recordó que conoce al seleccionador de Ghana, Otto Addo, con quien coincidió en su etapa como jugador en Alemania y a quien volverá a enfrentar ahora en un Mundial.

«Por lo menos sé quién es el seleccionador. Y bueno, Iñaki Williams es una de las principales figuras de Ghana. Hay que entender que están aquí por mérito propio, como nosotros», concluyó.

Panamá obtuvo uno de los tres cupos directos de la Concacaf para el Mundial de 2026, siendo la única representante centroamericana. Será su segunda participación en un copa del mundo, tras su debut en Rusia 2018. EFE

rao/mt/car