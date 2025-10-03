The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Panamá-Cuba y Puerto Rico-México componen las semifinales del Panamericano sub-23

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de Panamá, 2 oct (EFE).- Las selecciones sub-23 de béisbol de Panamá, Cuba, Puerto Rico y México disputarán este viernes las semifinales del torneo Panamericano de la categoría que transcurre en territorio panameño.

El torneo otorga tres plazas para el Mundial Sub-23 que se disputará en 2026 en Nicaragua.

Los ganadores de cada llave clasificarán de manera directa, mientras que los perdedores tendrán una segunda oportunidad en el juego por el tercer puesto.

La selección cubana (3-1), había asegurado su pase a semifinales el miércoles y hoy cerró la primera ronda con una derrota por 1-0 ante Bahamas. Pese al tropiezo, los isleños se quedaron con el primer lugar del grupo B por dominio sobre Puerto Rico.

El equipo boricua también concluyó con marca de 3-1, tras imnerse 4-0 a Aruba en su último compromiso de la fase inicial.

En el grupo A, la novena de México se ratificó como la única invicta al cabo de la primera ronda (4-0) tras vencer por 6-0 a Honduras. Los mexicano ya habían garantizado su clasificación en la jornada previa, cuando derrotaron a Panamá.

Los canaleros (3-1), obligados a definir su futuro en el último partido, aseguraron su clasificación al superar sin dificultades a Guatemala (2-1) por marcador de 13-2 en solo cinco entradas, aplicando la regla del abultamiento. EFE

rao/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR