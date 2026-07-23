Panamá desiste de los Juegos Panamericanos Junior por cercanía a elecciones

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Ciudad de Panamá, 23 jul (EFE).- Panamá retiró oficialmente este jueves su candidatura para organizar los III Juegos Panamericanos Junior de 2029, después de que el Órgano Ejecutivo concluyera que la cercanía del proceso electoral previsto para ese año podría comprometer la planificación y desarrollo de la cita deportiva.

«La proximidad del proceso electoral nacional del 2029 introduciría factores de incertidumbre que podrían afectar la planificación, ejecución y desarrollo del evento», afirma el comunicado del Comité Olímpico de Panamá (COP).

La decisión, según la nota, se da tras «un análisis responsable de las condiciones para garantizar el éxito de una competencia de tal magnitud».

En 2029, los panameños volverán a darse una cita en las urnas para elegir presidente, vicepresidente, diputados y autoridades locales para los siguientes cinco años.

El organismo destacó que albergar los Juegos Panamericanos Junior representaba «una valiosa oportunidad» para impulsar el desarrollo del deporte en el país y fortalecer la proyección internacional de Panamá.

No obstante, expresó que reconoce y agradece «la sinceridad y transparencia del Órgano Ejecutivo al comunicar oportunamente su posición».

El COP recordó que durante los últimos meses desarrolló un proceso de trabajo técnico, institucional y organizativo para preparar la candidatura, que incluyó la elaboración y entrega formal a la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) del dossier en el que se expusieron las capacidades, condiciones y propuestas de la ciudad de Panamá para acoger la competición continental.

Con el retiro de Panamá, Rosario (Argentina) y Ciudad de Guatemala continúan en la carrera por albergar los III Juegos Panamericanos Junior de 2029.

La sede será proclamada durante la Asamblea General de Panam Sports, prevista para agosto próximo en Lima. EFE

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