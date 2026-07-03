Panamá destaca la autonomía del Canal al celebrar los 250 años de Independencia de EE.UU.

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Ciudad de Panamá, 3 jul (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habló de la autonomía del Canal interoceánico y del necesario respeto a la soberanía de los Estados, en el marco de la celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

El presidente panameño se expresó así luego de que el miércoles su colega estadounidense, Donald Trump, repitió que «China está intentando apoderarse del Canal de Panamá», y que él no lo permitirá.

Estados Unidos construyó y operó por más de ocho décadas en el siglo XX el Canal, que transfirió a Panamá el 31 de diciembre de 1999. Sigue siendo su principal usuario, con más del 70 % de la carga que lo cruza saliendo o con destino al territorio estadounidense.

La tesis de la «influencia maligna» de China sobre el Canal, en razón de la presencia de un operador chino en dos puertos cercanos – que fue expulsado en febrero pasado por un fallo judicial que declaró inconstitucional la concesión – ha sido rechazada reiteradamente por Mulino, que la subordina a una interminable lucha geopolítica entre Washington y Pekín en la que ha pedido no ser inmiscuido.

Al tiempo que Trump retoma la idea de las presuntas intenciones de China sobre el paso navegable, Pekín sigue reteniendo barcos de bandera panameña en sus puertos, una práctica se ha multiplicado tras la salida del operador chino de las terminales cercanas al Canal y que en Panamá se interpreta como una retaliación injusta.

Mulino «reafirmó la autonomía del Canal de Panamá, del cual resaltó que -avalado por el Tratado de Neutralidad- sirve al comercio mundial, ampliado y funcionando eficientemente en manos panameñas», informó un comunicado de la Presidencia difundido en las últimas horas.

«Ambas naciones construimos una relación de amistad y cooperación en la que siempre debe prevalecer el diálogo y respeto por la soberanía nacional», agregó el mandatario panameño.

Estas palabras las pronunció el jefe de Estado panameño durante una recepción organizada la noche del jueves por la Embajada de EE.UU. para conmemorar los 250 años de la independencia del país norteamericano.

Según el comunicado, Mulino «envió un mensaje de unidad al pueblo estadounidense» y «destacó el reconocimiento a la importancia de los procesos independentistas como fuente de emancipación política, de identidad y valores propios de una nación libre».

Por su parte, el embajador estadounidense, Kevin Marino Cabrera, «destacó los años que han caminado juntas ambas naciones hermanas, a través de una relación resiliente, profunda y mutuamente beneficiosa».

Estados Unidos es el principal socio comercial y político de Panamá. Ambos países mantienen una relación en materia de seguridad muy fluida, especialmente tras el inicio de la segunda presidencia de Trump. EFE

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