Panamá destaca su «evolución cualitativa» tras participación en los Panamericanos Junior

Ciudad de Panamá, 1 sep (EFE).- La presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young, calificó como una «evolución cualitativa del deporte panameño» las cuatro medallas obtenidas y la mejora de seis posiciones en el medallero general al término de los II Juegos Panamericanos Junior celebrados en Asunción.

«Estos resultados demuestran una evolución cualitativa del deporte panameño y refuerzan nuestra convicción de que, con planificación estratégica y una mentalidad de alto rendimiento, Panamá puede competir con éxito en el más alto nivel continental», señaló en declaraciones a EFE la presidenta del COP, Damaris Young.

Panamá, que acudió a la cita con 33 deportistas de 14 disciplinas y 16 modalidades, escaló hasta el puesto 21 del medallero, a pesar de contar con un equipo más reducido que en Cali-Valle 2021, cuando compitieron 42 deportistas y sumaron 5 medallas de bronce.

En Asunción, el equipo panameño conquistó un oro y una plata de la mano de la nadadora olímpica, Emily Santos, en los 100 y 200 metros pecho, respectivamente.

También subieron al podio el esgrimista Isaac Dorati, bronce en espada individual, y la luchadora Yusneiry Agrazal, bronce en -53 kg libre. Además, los atletas nacionales establecieron tres récords de los Juegos.

«Estos logros no son aislados», dijo Young.

Añadió que los resultados se enmarcan en «un plan integral de desarrollo» que tiene como eje central los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, cuya sede será Panamá, y que servirán como «impulso para modernizar infraestructuras deportivas, fortalecer programas de formación y consolidar al país como un hub regional».

«Este evento no solo será una vitrina para el continente, sino el inicio de un ciclo de desarrollo para una nueva generación de atletas, que hoy tienen referentes en donde inspirarse», señaló.

Sobre el futuro del deporte panameño, se declaró a la expectativa de dos próximas citas.

Se trata de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 (18 al 30 de octubre), donde se prevé una delegación récord de 560 competidores en 35 deportes, y los XX Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 (22 de noviembre al 7 de diciembre), con una representación de 130 hombres y mujeres en 21 disciplinas. EFE

