Panamá detecta los primeros tres casos del subtipo K de la influenza A H3N2 en el país

Ciudad de Panamá, 19 dic (EFE).- El Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá informó este viernes de los primeros tres casos del subtipo K de la influenza A H3N2 en el país, y detalló que ninguno de los pacientes, que ya han sido dados de alta, tenía antecedentes de viaje.

«El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) ha notificado tres casos de influenza A (H3N2), variante K, en Panamá», explicó el ministerio en un comunicado, después de secuenciar diez muestras recibidas en noviembre y diciembre, de las cuales tres resultaron positivas del subtipo K.

Los tres pacientes son una mujer de 23 años, otra de 40 años y un niño de un año, que tras ser hospitalizados con tos, rinorrea (secreción nasal) y en algunos casos fiebre, dolor de garganta y dificultad respiratoria, fueron dados de alta.

Las autoridades sanitarias han pedido a la población que se vacune contra la influenza.

«El Minsa aclara que esta nueva variante no es un nuevo virus, ni una pandemia. La colocación de la vacuna contra la influenza ayuda a disminuir las hospitalizaciones, la severidad y las complicaciones en los pacientes», informó el ministerio en un comunicado reciente.

Blas Armién, jefe del Departamento de Epidemiología del Minsa, señaló a inicios de esta semana que en Panamá se han colocado más de 1,2 millones de dosis de la vacuna contra la influenza, lo que ha permitido «disminuir las hospitalizaciones, la severidad y las muertes».

Hasta el pasado martes, el Ministerio de Salud había reportado 97 muertes por influenza, de las cuales el 85 % no había acudido a vacunarse y el 90 % presentaba complicaciones de salud.

El virus de influenza A H3N2 subtipo K, conocido como ‘supergripa’, es una variante que ha circulado recientemente en Europa y EE.UU., que se caracteriza por una mayor capacidad de transmisión en comparación con otros subtipos estacionales, aunque no se ha asociado con una mayor letalidad.

Bolivia, Perú, México, Costa Rica, Argentina, o Colombia, entre otros países, también detectaron casos de influenza A H3N2 en los últimos días.

La semana pasada, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió fortalecer la vigilancia del virus y promover la vacunación contra la influenza, especialmente en adultos mayores y personas con factores de riesgo.

El organismo también reportó un incremento de contagios por la variante K en Europa y en varios países asiáticos, situación que también se registró en Estados Unidos y Canadá. EFE

