Panamá devuelve a Colombia a un hombre que transportaba 16 kilos de oro no declarados

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Ciudad de Panamá, 5 ago (EFE).- Las autoridades de Migración de Panamá informaron este miércoles que devolvieron a Colombia a un ciudadano de ese país que intentó transitar por el principal aeropuerto panameño, en conexión hacia Turquía, con más de 16 kilos de oro no declarados.

El pasajero de nacionalidad colombiana dijo a los agentes del Servicio Nacional de Migración (SNM) en el aeropuerto de Tocumen que una empresa lo había contratado para transportar lingotes de oro, con un peso superior a los 16 kilos en total y valuados en 1,96 millones de dólares, según la información oficial.

«Tras consultar con las autoridades de Colombia, se confirmó que el material no contaba con la declaración de salida correspondiente, por lo que se catalogó como presunto contrabando», indicó un comunicado de la oficina de Migración.

El pasajero, no identificado, además «excedía las 24 horas de permanencia permitida en zona de tránsito sin hospedarse fuera del aeropuerto», por lo que en aplicación de las leyes panameñas, «se le negó el tránsito y fue devuelto a su país de origen».

La información panameña no precisó si el oro fue decomisado en Tocumen o si fue devuelto junto con el pasajero colombiano. EFE

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