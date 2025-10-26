Panamá domina el fútbol bandera de los Juegos Centroamericanos y se queda con los oros

Ciudad de Panamá, 26 oct (EFE).- Los equipos masculino y femenino de fútbol banderas de Panamá conquistaron este domingo las medallas de oro en esta disciplina, una de las más novedosas de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

El conjunto masculino, que avanzó invicto en la fase de grupos con marca de 4-0, superó en semifinales a Nicaragua por un contundente 52-14, con una destacada actuación del mariscal de campo Dennis Allen, quien lanzó para cinco anotaciones.

En la final, Panamá volvió a mostrarse intratable y derrotó a Guatemala por 47-12, con Adrián Roux completando tres pases de anotación y Juan Diego Arosemena brillando como su principal socio en el ataque aéreo.

El bronce en la rama masculina fue para El Salvador, que se impuso por 38-18 a Nicaragua.

En la categoría femenina, el conjunto panameño también llegó invicto a la final, tras vencer en semifinales a Honduras por un abultado 60-0.

Durante la fase de grupos, las panameños solo permitieron siete puntos, frente a 255 anotados.

En el partido por el oro, Panamá confirmó su dominio al imponerse a Guatemala, por marcador de 34-0.

Orlanda Castro aportó cinco pases de anotación y Tatiana Dos Santos sumó 4 recepciones de puntos para asegurar la victoria.

El bronce femenino fue para El Salvador, que derrotó 18-0 a Honduras.

Panamá fungió como subsede de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 para las disciplinas de flag football y esports. Las competencias de fútbol bandera se desarrollaron en el estadio Emilio Royo, mientras que las de esports se dieron en el Learning Vila del Atrio Mall, en Costa del Este, a las afueras de la capital. EFE

