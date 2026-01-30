Panamá en contacto con Maersk para operar en el canal tras anular contrato a hongkonesa

Panamá anunció este viernes que mantiene contactos con la compañía danesa Maersk para que asuma temporalmente dos puertos que opera la firma hongkonesa CK Hutchison, cuya concesión fue anulada por la justicia, una decisión rechazada por la firma asiática y por China.

La Corte Suprema panameña invalidó los contratos el jueves tras amenazas del presidente Donald Trump de recuperar la vía interoceánica que Estados Unidos construyó y cedió a Panamá, al asegurar que está controlada por Pekín.

«Se han adelantado conversaciones» con «una subsidiaria del grupo APM Moller Maersk, quien ha mostrado disposición para asumir transitoriamente la operación de ambas terminales y que cuenta con la capacidad y experiencia necesarias», dijo el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en un mensaje grabado.

El mandatario, que considera los contratos actuales «leoninos», aseguró que hasta que el fallo se ejecute hay «un período de continuidad del actual operador».

«Después comienza un período de transición que se culmina con una nueva concesión bajo términos y condiciones favorables para nuestro país», explicó.

Estados Unidos y China son los principales usuarios de esta ruta por la que transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial.

La noche del jueves, el pleno del alto tribunal panameño declaró «inconstitucionales» las leyes mediante las cuales Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison Holdings, controlaba desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en sendas entradas del canal.

La anulación fue solicitada por la Contraloría, que el año pasado presentó dos demandas por considerar que la concesión, renovada en 2021 por 25 años, era «inconstitucional» y tenía irregularidades.

La decisión del tribunal fue rechazada tanto por Hutchison como por el gobierno chino, que prometió «proteger» los intereses de sus empresas.

El portavoz de cancillería china, Guo Jiakun, advirtió que Pekín «tomará todas las medidas necesarias para proteger de manera decidida los derechos legítimos y los intereses de las empresas chinas».

Por su parte, las autoridades de Hong Kong condenaron que «cualquier gobierno extranjero use medios coercitivos, represivos u otros métodos» para interferir en las relaciones comerciales.

Por su parte, PPC declaró a primera hora del viernes que el fallo «carece de base jurídica y pone en peligro» no solo su contrato, «sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas» que dependen de su actividad.

– Venta en el limbo –

CK Hutchison Holdings, creada por Li Ka-shing, el hombre más rico de Hong Kong, es uno de los mayores conglomerados de ese centro financiero semiautónomo chino, que abarca finanzas, comercio minorista, infraestructura, telecomunicaciones y logística.

Tras el anuncio desde Panamá, la acción del conglomerado perdió un 4,6% en la sesión de este viernes en la bolsa hongkonesa.

Este fallo en su contra llegó en medio de un demorado proceso de venta de los puertos que Hutchison anunció en marzo de 2025, para ceder su participación en esas terminales panameñas a un conglomerado liderado por la estadounidense BlackRock. Todo ello, como parte de un paquete valorado en 22.800 millones de dólares.

La operación fue vista entonces con buenos ojos por Estados Unidos, pero se ralentizó luego de que China advirtiera que el acuerdo podría perjudicar a sus intereses globales.

Pekín llamó a las partes a actuar con «cautela» so pena de consecuencias legales si procedían sin su autorización.

En abril, la Contraloría panameña, encargada de fiscalizar el gasto público, denunció a Hutchison por supuestamente no haber pagado al Estado panameño 1.200 millones de dólares por sus operaciones.

PPC, en tanto, sostuvo que es «el único operador portuario del país en el que el Estado es accionista» y que pagó al gobierno panameño 59 millones de dólares en los últimos tres años.

– «Tonto regalo» –

Estados Unidos inauguró la vía en 1914, pero la entregó a Panamá el 31 de diciembre de 1999 en virtud de tratados bilaterales.

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump sostiene que China controla el canal de Panamá, administrado por una institución pública panameña autónoma del gobierno.

«Hemos sido muy maltratados con este tonto regalo que nunca debió ser otorgado. (…) China opera el Canal de Panamá, y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Y lo vamos a recuperar», dijo el magnate republicano al asumir el poder hace un año.

Panamá niega tajantamente que Pekín controle de facto del canal, que gestiona un 40% del tráfico de los contenedores de Estados Unidos.

