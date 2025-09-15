Panamá enfrentará a Brasil, Irán e Italia en su estreno en Mundial Femenino de Futsal

Ciudad de Panamá, 15 sep (EFE).- La entrenadora de la selección femenina de futsal de Panamá, Amarelis De Mera, aseguró este lunes sentirse «sumamente orgullosa y feliz de poder ver nuestra bandera» en el sorteo de la primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA, que se disputará del 21 de noviembre al 7 de diciembre en Filipinas.

El comunicado de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) destaca que el combinado panameño quedó encuadrado «en el Grupo D junto a los combinados de Brasil, Irán e Italia», tras el sorteo realizado en la ciudad de Manila.

«Creo que es importante que estemos todos concentrados pensando en el nivel que vamos a estar», subrayó De Mera, quien encabezó la delegación panameña junto al coordinador de selecciones nacionales, Gabriel Estrada.

Panamá debutará el 23 de noviembre ante Italia, continuará el 26 contra Irán y cerrará la fase de grupos el 29 frente a Brasil. Todos los encuentros se disputarán en el PhilSports Arena de la capital filipina.

Las panameñas consiguieron su boleto al Mundial de fútbol sala al terminar en la segunda casilla en el premundial de Concacaf, en donde cayeron en la final ante Canadá.

En dicho torneo, sumaron cuatro triunfos, ante las selecciones de Cuba, Guatemala y Costa Rica, y cayeron ante México, en la primera ronda, y la escuadra canadiense en el partido por la medalla de oro. EFE

